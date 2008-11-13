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Skibbe'den sürpriz 11

Fortis Türkiye Kupası (B) Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet.

13 Kasım 2008 02:00



Fortis Türkiye Kupası (B) Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekibin Ali Sami Yen Stadı'nda bugün Kayserispor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Lig TV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.

Galatasaray'da, elmacık kemiğinden operasyon geçiren Servet ile sakatlıkları devam eden Linderoth, Barış, Serkan Çalık ve Hasan Şaş forma giyemeyecek. Lincoln'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray: Aykut Erçetin, Fernando Meira, Emre Aşık, Volkan Yaman, Sabri Sarıoğlu, Mehmet Topal, Mehmet Güven, Harry Kewell, Aydın Yılmaz, Ümit Karan ve Yaser Yıldız

Kayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Aydın Toscalı, Eren Güngör, Toledo, Mehmet Topuz, Saidou, Ragıp Başdağ, Mehmet Eren, Julius Aghahowa ve Turgay Bahadır.


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