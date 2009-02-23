Skibbe'den sitem dolu veda

Futbolcularla vedalaştı

‘Neden istediğimiz sonuçları alamamamız’

‘Defansif performans gösteremedik’

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Michael Skibbe'nin bugün itibarıyla görevine son verildiği duyuruldu.Yapılan kısa açıklamada, "Görevde bulunduğu süre içerisinde karşılıklı anlayış ve dostluk çerçevesinde sürdürdüğümüz ilişkimiz doğrultusunda Sayın Michael Skibbe'ye bugüne kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında da başarılar dileriz" denildi.Skibbe, dünkü Kocaelispor yenilgisinin ardından bugün sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Florya'da futbolcularıyla bir konuşma yapan Alman hocanın, "Çok üzgünüm. Yönetim arkamda durmadı, beni hep yalnız bıraktılar. Sizlerle Bordeaux maçına çıkmak isterdim. Yönetimden son olarak bunu talep ettim. Ama tahammülleri olmadığını ve yolları ayıracaklarını söylediler. Sizlere Bordeaux maçında başarılar dilerim ve turu geçeceğinize yürekten inanıyorum" dediği öğrenildi.Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe, saat 12.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda bir basın toplantısı düzenledi. Skibbe konuşmasına şöyle başladı:“Bugünkü buluşmamızın sebebini duydunuz. Galatasaray teknik direktörlük görevini başka bir sorumluluğa verme kararı aldı."Skibbe sözlerine, "Bunun sebebi ikinci devredeki maçlardan istediğimiz sonuçları alamamamız. Bu sene çok zorlu bir lig yaşadık. Birçok sakatlıklar yaşadık ve onların yerine yeni oyuncuları maddi nedenlerden dolayı alamadık." diyerek devam etti.Antalyaspor ve Kocaelispor maçında hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Skibbe, "Galatasaray benim için çok önemli bir noktaydı. Bu maceraya girdikten sonra daha iyi bir son beklerdim. Kulübüme ve takımıma, Bordeaux maçında başarılar diliyorum. Ve benimle beraber çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.Skibbe alınan başarısız sonuçların nedenini de şöyle açıkladı: "Bizim en büyük eksiğimiz, takım olarak defansif manada istediğimiz performansı gösteremedik. Bu da olmayınca hem Avrupa'da hem de ligde istediğimiz yerlere gelmemizi engelledi. Başarılı takımlar defansif manada sağlam duran takımlardır. Bunu ligde gösteremedik. Bunun tam aksini UEFA maçlarında çok iyi uyguladık. Bana bundan sorna kalan herkese sağlıklı ve başarılı günler dilemekten başka birşey kalmıyor."Öyle düşünmedim. O zamana kadar çok iyi maçlar da oynadık. Ve ondan sonraki başarısızlığımızın en büyük sebebi de sakatlarımızın düzelip takıma katılamamalarıdır.Bu tip kararlar hiçbir zaman şaşırtıcı değildir. Takımın sahada aldığı skor ve sonuçlarla yaşamayı öğrenmek zorundasınız. Dün de olduğu gibi, bir hocanın gitmesi ve kalmasını çok kısa anlar belirliyor. Çünkü 87. dakikada 3-3 yapabilseydik, 89'da 4-2 olmasaydı, burada toplanmış olmayabilirdik.Feldkam, geldiği zaman teknik direktör olarak gelmediğini söylemişti. Sanırım önümüzdeki saatlerde bunu da yineleyecektir. ‘Bordeax maçına çıkayım’ demedim. Eğer kulüp müsaade etseydi, sadece Bordeaux değil diğer maçlara da çıkmak isterdim.