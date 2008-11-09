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Spor

Skibbe'den 'frikik golü' isyanı

09 Kasım 2008 02:00




Galatasaray Teknik Direktörü, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada; 'Golümüzün sayılmaması problem oldu' dedi ve şöyle konuştu: Defansiz oyunumuzu istediğimiz gibi oynayamadık. Öne geçtiğimiz zaman ve 1-1 olduğu zaman geriye çabuk gelemedik. İkinci devre 3-1 olunca da pas yapamadık. Hemen golü yememiz moralimizi bozdu.


Frikik golümüz endirekt değil direkt bir vuruş olmalıydı. Golümüzün sayılmaması bizim için problem oldu. Hayal kırıklığına uğradık. Bu bize Ali Sami Yen'de sevinme fırsatı verecek.


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