Skibbe: Tur için sahaya çıkacağız



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Steaua Bükreş ile bugün yapacakları Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında, ilk maça oranla daha farklı olacaklarını ve turu geçmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, maçın oynanacağı Ghencea Stadı’nda basın bir basın toplantısı düzenledi.



Skibbe, düzenlediği basın toplantısında, maç saatini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, ''İlk maçın sonucu rakibimiz için iyi gibi gözüküyor, ama bu bizim için de fena sonuç sayılmaz. Bugün akşam turu geçmek için sahaya çıkacağız'' diye konuştu.



''DİĞER MAÇA GÖRE DAHA HAZIRIZ”



Bu maça konsantre olduğunu dile getiren Alman çalıştırıcı, takımının da kendisi gibi Steaua Bükreş maçına iyi konsantre olduğunu kaydetti.



Skibbe, ''Herkes bu ön eleme rövanş maçının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu aslında her iki takım için böyle. Bugünki maça hazır olduğumuzu biliyoruz. Önceki maça göre daha iyi hazırlanmış ve ilerlemiş bir takım sahada olacak'' ifadesini kullandı.



''BAROS, HAKAN ŞÜKÜR'ÜN YERİNİ DOLDURACAK''



Milan Baros'un takıma katılmasından çok memnun olduğunu söyleyen Skibbe, bu futbolcunun 26 yaşında olmasına rağmen çok tecrübeli ve Avrupada bilinen bir oyuncu olduğunu vurguladı.



Skibbe, Milan Baros'un, Hakan Şükür'ün boşluğunu doldurmasını beklediklerini ifade ederek, ''Böyle olacağını tahmin ediyoruz. Birkaç gün sonra takıma katılacak. Bize yararlı olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.



''FARKLI BİR OYUN OYNAYACAĞIZ”



Steaua Bükreş ile oynadıkları ilk maçta şanssız olduklarını kaydeden Michael Skibbe, alınan 2-2'lik sonucun, takımdaki savunma oyuncularının fazla olmasıyla ilgisi bulunmadığını söyledi.



Skibbe, bugün farklı bir oyun oynayacaklarını dile getirerek, ''Takım farklı bir tecrübe edindi, birlikte oynamayı öğrendi. Sakat oyunculardan takıma katılan oldu, Kewell gibi. Bugün sahada farklı bir takım olacak'' dedi.



''LİNCOLN DAHA İYİ OLACAK''



Basın mensuplarının, eleştirilen Lincoln ile ilgili sorularını da yanıtlayan Skibbe, bu oyuncunun Denizlispor maçında ilk 45 dakika iyi oynadığını anlattı.



Skibbe, ''Ben Lincoln'ün geçtiğimiz maçta özellikle ilk 45 dakikada iyi olduğunu düşünüyorum. Maçta 1 gol attı ve çok pozisyona girdi. Lincoln'ün, sorumlulukları için elinden gelen gayreti sarf ettiğini görüyorum. Hazırlık kampına 2 hafta geç katıldı ve geride kaldı. Kendisine aradaki zamanı kapatma fırsatı vermek lazım. Lincoln'ün takım için iyi yerde olduğunu düşünüyorum, daha da iyi olacak'' şeklinde konuştu.



''Milan Baros'un gelişiyle forvette şansınız fazlalaştı, kim oynayacak?'' şeklindeki bir soruyu Michael Skibbe, ''Önemli olan maçı kazanmaktır. Maçta kimin oynadığı önemli değildir. Evet, çok iyi bir hücum hattımız var. Baros'un takıma katılması, zaten iyi olan kadromuzu daha da güçlendirdi'' diye yanıtladı.



Skibbe, Sabri'nin sakatlığının uzun süreceğini tahmin ettiklerini, Emre Güngör'ün de tedavisinin sürdüğünü anlatarak, ''Burada 22 oyuncumuz var. Ümit de takıma döndü. Ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımızın takımla birlikte olabileceğini düşünüyoruz. Bugün sahada sağbek mevkini, savunma oyununu iyi yerine getirebilecek orta saha oyuncusuna vermek zorundayız. Bu, Barış ve Linderoth olabilir'' dedi.



Mehmet'in ve Hasan Şaş'ın durumlarının iyi olduğunu ve antrenmana katılacağını belirten Skibbe, De Sanctis'in Galatasaray'a gelmeden önce kendi takımıyla hiç kaleci antrenmanı yapmadığını da ifade ederek, ''Kendi formunu tutana kadar hangi kaleci oynayacak diye düşünmeyeceğiz. Aykut oynayacak. De Sanctis formunu yakaladığında, o zaman Aykut mu, De Santics mi oynayacak, düşüneceğiz'' diye konuştu.

