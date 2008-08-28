T24 LogoT24 Logo
Spor

Skibbe topa tuttu

Skibbe, yenilginin faturasını İtalyan hakeme kesti, “Maçın sonucu üzerinde hakemin büyük etkisi oldu. Ofsayt bir golle UEFA Kupası’na gitmek zorunda kaldığımız için &uum

28 Ağustos 2008 03:00

Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe İtalyan hakem Trefonilini’yi eleştiri yağmuruna tuttu. Sözlerine, “Steaua Bükreş’i gruplara kaldığı için tebrik ederim” diyerek başlayan Alman hoca, “Fakat herkesin gözlediği gibi, hakemin maçın sonucu üzerinde çok büyük etkisi vardı. Oyunun golü yediğimiz evresinde Steaua Bükreş üzerinde baskı elde etmiştik, onlar kontratak yapıyordu. Bu şanssız golle UEFA Kupası’na gidiyor olduğumuz için çok üzgünüz” diye konuştu.


Skibbe, “Şanssızlık, diyerek golün ofsayt olduğunu mu söylüyorsunuz?” sorusu üzerine, “Evet gol ofsayttı. Hakem maçın içinde birçok pozisyonda karar vermekte zorlandı. Yardımcıları da kendisine yardım etmekte zorlandı. Top toplayıcı çocuklar iyi idare edilmediler, topları geç verdiler. Rakip oyuncular, maçı sekteye uğratacak şekilde sakatlandılar. İtalyan hakem için iyi bir gece olmadı” ifadelerini kullandı.

Maçta ikinci yarıya iyi başladıklarını, Steaua Bükreş defansa yaslandığı sırada kontrataktan gol yediklerine dikkat çeken Cim-Bom’un hocası, her iki maçta da şanssız olduklarını savundu.
Skibbe, “İlk maçın 4. dakikasında bir kaleci şanssızlığıyla gol yedik. İkinci maçta da şanssızdık. Ancak bu düzeyde maçlara çıktığınızda daha iyisini becermek zorundasınız” diye konuştu. Alman hoca, Lincoln’ün formda olmadığını da belirterek, “Bence bu maçta görevini yerine getirdi, ancak belki formda değil. Basın bu konuda haklı” açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24