Skibbe topa tuttu

Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe İtalyan hakem Trefonilini’yi eleştiri yağmuruna tuttu. Sözlerine, “Steaua Bükreş’i gruplara kaldığı için tebrik ederim” diyerek başlayan Alman hoca, “Fakat herkesin gözlediği gibi, hakemin maçın sonucu üzerinde çok büyük etkisi vardı. Oyunun golü yediğimiz evresinde Steaua Bükreş üzerinde baskı elde etmiştik, onlar kontratak yapıyordu. Bu şanssız golle UEFA Kupası’na gidiyor olduğumuz için çok üzgünüz” diye konuştu.





Skibbe, “Şanssızlık, diyerek golün ofsayt olduğunu mu söylüyorsunuz?” sorusu üzerine, “Evet gol ofsayttı. Hakem maçın içinde birçok pozisyonda karar vermekte zorlandı. Yardımcıları da kendisine yardım etmekte zorlandı. Top toplayıcı çocuklar iyi idare edilmediler, topları geç verdiler. Rakip oyuncular, maçı sekteye uğratacak şekilde sakatlandılar. İtalyan hakem için iyi bir gece olmadı” ifadelerini kullandı.



Maçta ikinci yarıya iyi başladıklarını, Steaua Bükreş defansa yaslandığı sırada kontrataktan gol yediklerine dikkat çeken Cim-Bom’un hocası, her iki maçta da şanssız olduklarını savundu.

Skibbe, “İlk maçın 4. dakikasında bir kaleci şanssızlığıyla gol yedik. İkinci maçta da şanssızdık. Ancak bu düzeyde maçlara çıktığınızda daha iyisini becermek zorundasınız” diye konuştu. Alman hoca, Lincoln’ün formda olmadığını da belirterek, “Bence bu maçta görevini yerine getirdi, ancak belki formda değil. Basın bu konuda haklı” açıklamasını yaptı.



