Skibbe tartışılmaya başlandı

Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan ve ligde ilk puan kaybını ikinci haftada Kayserispor deplasmanında yaşayan Galatasaray'da Teknik Direktör Michael Skibbe, eleştirilerin odak noktası halinde geldi.



Sezon başında Karl Heinz Feldkamp'ın yerine göreve başlayan genç teknik adam Skibbe, uzun bir hazırlık dönemine rağmen ne ideal 11'ini oluşturabildi ne de oyun sistemini oturtabildi. Bu sezon transfere 30 milyon Euro ayırarak, De Sanctis, Kewell, Meira ve Milan Baros gibi yıldızları kadrosuna dahil eden Sarı-Kırmızılı yönetim, ilk şoku Steaua Bükreş'e elenerek yaşadı.



Bu sezon 5 resmî karşılaşmaya çıkan Galatasaray'da Teknik Direktör Skibbe, henüz sahaya çıkacak ideal 11'i ile oyuncuları hangi mevkilerde oynatacağına karar veremedi. Kalede Aykut ile başlayan Skibbe, önceki gün ise De Sanctis'e görev verdi.



Başarılı kurtarışlarıyla göz dolduran İtalyan kalecinin dört gün önce Steaua Bükreş ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında neden oynatılmadığı tartışılmaya başlandı. Aynı şekilde Mehmet Topal, Hasan Şaş, Barış, Arda, Kewell, Lincoln bazı maçlarda ilk 11'de sahaya çıkarken bazı karşılaşmalarda ise yedek kulübesinde oturuyor.



G.Saray'da bu sezon aynı mevkilerde oynayan birkaç futbolcu bulunuyor. Arda, Kewell orta sahanın solunda oynamayı severken, Linderoth, Mehmet Topal ve Ayhan Akman ise ön liberoda görev yapmak istiyor. Alman hoca Skibbe, orta sahanın solunda bazen Arda'ya bazen de Kewell'a görev veriyor. Steaua Bükreş maçında Arda'yı sağda oynatan Skibbe, Kewell'ı ise solda oynatmıştı. Kayseri karşısında ise bu kez Kewell, forvette Ümit Karan'a yakın oynarken, Arda Turan sol kanatta görev yaptı.



Son oynanan S. Bükreş ve Kayserispor maçlarında rakip kaleye gol atamayan G.Saray'da Skibbe'nin tek forvetle oynama ısrarına kimse bir anlam veremiyor. S. Bükreş maçında Ümit'i yedek soyunduran Alman hoca, Kayseri maçında ise golcü oyucnuyu çıkararak yeni transfer Milan Baros'u sahaya sürdü.



Kayserispor'un savunmaya çekildiği bir anda çift forvetle oynatma cesareti gösteremeyen Alman hoca, üç oyuncu değiştirme hakkını da kullanmayarak herkesi şaşırttı. G.Saray'da oyun sistemi ve takım uyumunda da büyük sorunlar yaşanıyor. Hâlâ hazırlık karşılaşmalarında olduğu gibi Skibbe, yeni oyuncular ve yeni sistem arayışları içinde gözüküyor.



Bazen çift ön libero bazen tek ön liberolu sistemle takımı sahaya süren Alman teknik adamın, Milan Baros'un transferinden sonra sahaya nasıl bir kadro ve diziliş süreceği ise merakla bekleniyor.





