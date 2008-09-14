Skibbe skordan memnun değil

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Antalyaspor maçından hiç düşünmedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını belirterek, ''Bu skordan hiç memnun değiliz'' dedi.



Skibbe, karşılaşmadan sonra düzenlediği basın toplantısında ''Bizim hiç hoşumuza gitmeyen, maç öncesinde ve maç sonunda düşünmediğimiz bir skor oldu. Eğer elinize geçen fırsatları değerlendiremezseniz, ya da şans sizden yana değilse buna benzer puan kaybedebilirsiniz. Yaptıklarımız yetmedi, şansın da bizden yana olmaması nedeniyle bu akşam hoşumuza gitmeyen bir sonuç aldık'' diye konuştu.



Özellikle ilk yarıda çok hata yaptıklarını dile getiren Alman teknik adam, ''Pas hataları yaptık, top kullanırken, sürerken hatalarımız oldu. Kendi yarı sahamızda topu kaybettiğimizde rakibe birkaç pozisyon verdik. Gol pozisyonunda Kewell'in, bundan önce Arda'nın ve Ayhan'ın ufak tefek hataları vardı. Buna benzer ufak hatalar nedeniyle rakibe pozisyon verdik. İkinci yarı daha iyiydik, çok pozisyona girdik ama çok vakit kaybettik. Bu skordan hiç memnun değiliz, daha iyisini yapıp bu maçı almalıydık'' dedi.



'Lincoln'den iyi oyun bekliyorum'



Skibbe, Lincoln'ün yedek kalması ile ilgili bir soru üzerine de, ''Lincoln, Steaua Bükreş karşısında iyi oynayamadı. Kayseri'de ve bugün ilk 11'de çıkmadı. Ben Lincoln'ün oyununu görmek istiyorum, oynamamaya tepki vererek, kendisini gösterip, kendisini daha iyi hale getirip, o sahada yerini almasını bekliyorum. Kendi kendisini harekete geçirmesini istiyorum. Oyuna girdikten sonra son derece güzel pozisyon buldu, fakat değerlendiremedi. Lincoln'ün ilerleyen günlerde takıma yeniden döneceğini ve faydalı olacağını düşünüyorum'' diye yanıt verdi.



Bellinzona maçıyla ilgili bir soru üzerine Skibbe, ''Hataları oyuncularımla paylaşmamız, bunları konuşmamız çok önemli. Geçtiğimiz haftalarda milli takım arasıyla birçok oyuncumuz ile ayrı kaldık. Önümüzdeki günleri iyi çalışarak değerlendirmeliyiz. Bellinzona maçıyla forma girmeliyiz'' dedi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Josef Jarabinski ise çok ilginç bir maç seyrettiklerini dile getirerek, maçın sonucunun, maçın sonuna kadar belli olmadığını söyledi.



Galatasaray'ın kendilerinden daha fazla şans bulduğunu kaydeden Jarabinski, ''Ortalardan ve özellikle korner atışlarından pozisyona girdiler. Maçın sonuna doğru yüzde yüz 2 gol pozisyonunu kaçırdık. Bugünkü maçtan her iki takım da puan olarak tatmin olmadı. Bu sezonki en iyi performansımızı sergilediğimizi düşünüyorum'' diye konuştu.



Ömer'in gördüğü kırmızı kartta ne olduğunu göremediğini ifade eden Jarabinski, ''Televizyondan seyredeceğim. Oyuncularımın söylediğine göre Ömer hiçbir şey yapmadı, ama tekrar görmeliyim. Şanssızlık olarak bu maçta iki oyuncumuzu kaybettik'' diyerek sözlerini tamamladı.

