Skibbe sıkıntılı

Tempo24-



Galatasaray'da golcü sıkıntısı, golsüz biten Bursaspor maçında bir kez daha ortaya çıkarken, bir de Ümit Karan'ın sakatlanması Teknik Direktör Michael Skibbe'yi zor durumda bıraktı. Skibbe, eksik futbolculardan yakınırken, Ümit Karan'ın sakatlanmasını da şanssızlık olarak değerlendirdi.



Ümit Karan'ın bu sabah çekilen MR'ından sonra Steaua Bükreş maçında oynayamayacağı, ligin ilk haftasındaki Denizlispor maçına ise yetiştirilebileceği belirtildi.



Galatasaray Steaua Bükreş maçı hazırlıklarını da sürdürürken sakatlıkları iyiye giden Lincoln ve Kewell takımdan ayrı çalışmalara başladı. Her iki futbolcunun da Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmesine çalışıldığı öğrenildi.



Steaua Bükreş'in deplasmanda Poli İasi takımıyla yapacağı lig maçını izlemeye giden teknik direktör Skibbe antrenmana katılmazken çalışmayı başkan Adnan Polat da izledi.