Skibbe rövanşa bakıyor

Tempo24-



Michael Skibbe, ilk 15-20 dakikada rakipten 2 gol yedikleri maçın kendileri için iyi geçtiğini söyleyemeyeceğini belirterek, ''Gollerden sonra toparlandık. Özellikle Lincoln ve Arda ile birçok fırsat ele geçirdik ve Nonda bize beraberliği getiren 2 golü sağladı. İkinci yarının ortalarına doğru, bizim şimdiye kadar sadece hazırlık maçları yaptığımız belli olmaya başladı.



Sakatlıktan çıkan arkadaşlarımızın, 90 dakika boyunca üst düzey maça hazır olamayacağını gördük. Son 15 dakikada yorgunluğumuz iyice belli oldu. Rövanşta çok daha formda olacağımızdan eminim, çünkü arada Süper Kupa ve lig maçı oynayacağız. Skor bu haliyle Steaua Bükreş için avantaj gibi görünüyor. Turu geçmek için yapmamız gereken çok şey var'' diye konuştu.



Basın mensuplarının, hazırlık maçlarında oynamayan Emre Güngör'e neden şans verdiğini sorması üzerine, Emre'nin kendisine verilen defans görevini yerine getirdiğini vurgulayan Alman teknik adam, ''İlk 15 dakikada hatalar yapmış olabilir, ama sonra görevini yaptı. Sağ bacak üst adalesinde sorunu oldu. Emre sakatlığını atlattıktan sonra çok iyi hazırlandı ve çalıştı. O yüzden oynattım. Bükreş'in çok iyi hücumcularına karşı sağlam bir defans kurmak istedik. Meira'nın Almanya'da orta sahada iyi oynadığını biliyorduk. Uğur'un sakatlanmasından sonra bizim gerçek defansçı sağ bekimiz olmadı. Sabri daha çok ileride oynama özelliklerine sahip bir oyuncu. O yüzden Emre Güngör'ü orada kullandık.'' diye cevap verdi.



Skibbe, yedikleri ilk golü Aykut'un şansızlığından, ikinci golü de uzun taç atışından yediklerini kaydederek, ''Bu gollerden sonra defansta sorun göremedim. Daha sonra orta saha iyi iş yaptı ki çok pozisyon yaşadık. Şanssız olduğumuzu da söylememiz gerek. Rövanşta Ümit ile Nonda'yı kullanmak isterim. Hazırlık maçlarında bunu yaptık zaten'' dedi.



Dizilişte hata yapmadığını düşündüğünü kaydeden Skibe, ancak yedikleri 2 golde hatalı olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı,''Ama 2-0'dan 2-2 yapmak güzel bir şey. İyi bir iş çıkardığımızı ve ileride çok daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca bu akşam taraftarımız çok iyi iş başardı. Hücuma yönelik oyuncularımız ve golcülerimizden eksiğimiz var. Ümit Karan yok, Kewell hazır değil. Gelecek maç onların da hazır olacağını düşünüyorum. Daha iyi olacağımızdan eminim'' diyerek sözlerini tamamladı.



