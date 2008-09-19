Skibbe: Rövanş zor geçecek



UEFA Kupası 1. tur ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Bellinzona takımını 4-3 yenerek İstanbul'a avantajlı bir skorla dönen Galatasaray'da, Teknik Direktör Michael Skibbe, rövanş maçının zor geçeceğini söyledi.





Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, deplasmanda 4-3 yendikleri Bellinzona ile İstanbul'da zor bir maç yapacaklarını söyledi.



Karşılaşma sonrası St. Jakob-Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Skibbe, bugünkü karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek, ''Üzerinde çok konuşulacak maçlarından biri oldu. Çok çalıştık ve çok pozisyona girdik. İşimizi iyi yaptığımızı tahmin ediyorum. Çok pozisyon yakaladık ve sonuç olarak 4-3 avantajlı bir sonuç. İstanbul'da da bizi zor bir maç bekleyecek. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar'' dedi.



Defansta yapılan hataların sorulması üzerine, bu konunun kendilerinin de üzerinde çalıştıkları bir durum olduğunu ifade ederek, ''Bu bizim üzerinde çok çalıştığımız ve en fazla çalışmamız gereken bir konu. Çok pozisyon veriyoruz. Fakat sakatlıklar nedeniyle her hafta farklı bir takım sahaya sürmeye devam ettiğimiz sürece, üstesinden gelmemiz kolay olmayacak. Hatalarımızı düzeltmek için gayret edeceğiz'' diye konuştu.



Bellinzona'nın 10 kişi kaldığı dakikadan sonra da rakibe gol fırsatları yarattıklarını anlatan Alman çalıştırıcı, sakat oyucuların eksikliğinin kendilerini zorladığını aktarırken, hafta sonu ligde yapacakları maça kadar da bazı oyuncularının yetişmesini umduklarını anlattı.



Skibbe, orta sahada bugün Lincoln'ü tercih ettiği şeklinde yöneltilen bir soruya, ''Seçim yapmak için tüm oyuncuları kullanabiliyor olmanız gerekir'' cevabını vererek, ''İlk yarıda verdiği iyi paslar var ve son dakikada da galibiyet gölünü attı. Özellikle savunmada sıkıntıları var. Top için mücadele etmesi gerektiğinde vücudunu yeterince kullanamadığını gördük. Devam etmesi gereken bir kaç pozisyonda ısrarcı olmadı. Bu akşam oyun genelinde Lincoln'den memnunum. Belki bir kaç defansif özelliğini güçlendirmesi gerekiyor'' dedi.



Skibbe, Galatasaray taraftarlarının beklediği oyunu oynamaları için zamana ihtiyaçları olduğunu ve sakatlık sorunlarını atlatmaları gerektiğini ifade etti.



Sezon başından beri aynı sıkıntı içinde olduklarını dile getiren Skibbe, ''Sakatlıkları, beklenen futbol için önümüzde hep engel oldu. Bu benim için de zor bir durum. Bize biraz daha zaman tanınırsa, bir kaç hafta daha geçerse, sakat oyuncularımızın takıma katılmalarıyla birlikte daha iyi oynamaya başlayacağız'' şeklinde konuştu.

