Skibbe rahatladı!



Sezon başından beri tartışılan Michael Skibbe, sarı kırmızılı kulübe geldiği günden beri en rahat haftasını geçirdi.



G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Steaua Bükreş'e elenmesinin ardından sürekli tartışılan ve futbol kamuoyunun büyük çoğunluğu tarafından ağır eleştiriler yöneltilen Michael Skibbe adeta ipten döndü.



G.Saray'ın ligde Bursaspor'a yenilmesinin ardından koltuğunu kaybetme noktasına gelen, hatta iki yardımcısı Ümit Davala ve Edwin Boekamp görevden alınan Alman hocanın görevine her an son verilecek gözüyle bakılıyordu. Hatta G.Saraylı yöneticilerin içeride Fatih Terim dışarda Frank Reijkaard ile görüşmelerinin basına yansıması Skibbe'nin moralini tamamen yıkmıştı. Ancak G.Saray Yönetimi Ümit Davala ve Edwin Boekamp'ın görevine son verdikten sonra "Skibbe'nin arkasındayız" diyerek Alman hoca ile devam kararını ilan etmişti.



Yine de G.Saray ile Skibbe'nin beraberliğinin uzun sürmeyeceği yolunda kuşkular sürerken, Skibbe son 1 haftada derin bir nefes aldı. Sezona birlikte başladığı iki yardımcısının ayrılmasının ardından Burak Dilmen ve Cevat Güler ile Trabzonspor maçına çıkan Skibbe önce sistemini değiştirip, tek golcü iki ön libero Ayhan ve Meira ile takımının orta sahasını güçlendirdi. Lider Trabzonspor'u 3-0 gibi skorun yanısıra üstün bir oyunla deviren sarı kırmızılılar, önce Skibbe'ye yönelik ağır baskıyı durdurdular.



UEFA'da final hedefleyen sarı kırmızılıların grup maçlarına Olympiakos gibi bir Yunan devi karşısında nasıl başlayacaktı. Skibbe, Trabzonspor maçının taktiği ve sistemini değiştirmedi. Bu kez sarı kırmızılı futbolcular Trabzonspor maçının da üstüne çıkarak sezonun en iyi futbolunu oynadılar. Olympiakos'u yenerek grubunda önemli bir avantaj yakalan G.Saray ile birlikte teknik direktör Skibbe'de oldukça rahatladı. Maçtan sonra sarı kırmızılı yıldızların galibiyeti Skibbe'ye koşarak kutlamaları, Alman hocanın eline yönetime karşı daha da güçlendirdi. Artık Skibbe daha rahat bir şekilde takımını Eskişehirspor maçına hazırlamanın keyfini sürüyor.