Skibbe mi, Yanal mı?



Turkcell Süper Ligi'nin 7. haftasında lider Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada, iki takımın teknik direktörleri Ersun Yanal ve Michael Skibbe taktik savaşı verecek.



Çalıştırdığı takımlarda hücum futbolu anlayışıyla dikkat çeken ve geçen sezonun 11. haftasında devraldığı sıkıntılı Trabzonspor'u bu sezon liderliğe taşıyan Teknik Direktör Ersun Yanal ile Galatasaray'ın başında Kayserispor'u 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kaldıran ve kariyerinde ilk kupasını ulaşan Alman teknik adam Michael Sıkibbe'nin vereceği taktik savaşında galip çıkacak olan taraf lige büyük bir moralle devam edecek.



Trabzonspor, bu sezon oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 berabelik alarak 16 puanla ligi lider olarak götürüyor. Bordo-mavili takım, bu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray ise bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Ligde 6 maç sonunda 11 puan toplayan Sarı-kırmızılı takım, puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor.



Galatasaray, maçı kazanması durumunda lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Trabzonspor ise kazanması halinde puanını 19'a çıkartacak ve sarı-kırmızılı takım ile arasındaki puan farkını 8 yapacak.



Öte yandan Galatasaray'da tartışılan isim olan ve yardımcılarının görevine son verilen Alman teknik direktör Skibbe'nin durumu zorlu Trabzonspor maçından sonra daha bir netlik kazanacak.



