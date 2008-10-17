'Skibbe memnundu'



Galatasaray'da görevine son verilen yardımcı antrenör Ümit Davala, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Davala, teknik direktör Skibbe'den habersiz olarak görevinden alındığını ve Skibbe'nin kendisine 'Senden memnundum. Karara anlam veremedim' dediğini söyledi.



Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi Ümit Davala, İstanbul'daki TSYD Lokali'nde düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sözlerine sarı-kırmızılı camiayı çok sevdiği için Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevini bırakıp, yardımcı antrenör olmayı kabul ettiğini belirterek başlayan Davala, özellikle Adnan Sezgin ve Adnan Polat hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.



10 Ekim Cuma günü yapılan idmandan sonra Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin'in kendisine görevden alındığını duyurduğunu söyleyen Ümit Davala, buna karşın antrenmandan önce Adnan Sezgin ile teknik direktör Michael Skibbe arasında yapılan toplantıda konunun dile getirilmediğini söyledi.



Adnan Sezgin'le yaptığı görüşmenin ardından teknik direktör Skibbe'yi telefonla aradığını anlatan genç çalıştırıcı, "Adnan Sezgin'e görevden neden alındığımı sorduğumda bana bir şey söylemedi. Skibbe de benden memnun olduğunu ve görevden alınmama anlam veremediğini söyledi. Bana verimli olmadığımı söylüyorlar ancak, hoca benden memnun. Takdir kamuoyunun" dedi.



Kendisine yapılan davranışın etik olmadığını ve hak etmediğini belirten Davala, Adnan Polat'ın 'memur gibi hareket ediyordu' açıklamalarına da cevap verdi.



Galatasaray Kulübü'ne memur olarak değil antrenör olarak geldiğini ifade eden Davala, "Benim yetkim ve etkim belli. Adnan Polat, Adnan Sezgin'in kendisine aktardığı yanlış bilgiler nedeniyle mi, yoksa kendisi yeteri kadar tesislerde mesai harcamadığı için mi yanlış konuşuyor? Uzun süren mesailerden sonra benim tesislerde yattığımı biliyor mu?" şeklinde konuştu.



Geleceği tartışılan Michael Skibbe'nin istifa etmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyleyen Ümit Davala, takımdaki bütün futbolcuların hocayı sevdiğini ve Skibbe'nin arkasında olduklarını vurguladı.

