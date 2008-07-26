Skibbe hedefi gösterdi

Tempo24 - Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Michael Skibbe, Almanya kampını Galatasaray TV'ye değerlendirdi.

Almanya kampı hakkında açıklamalarda bulunan Skibbe, Alman basınına verdiği bir röportajında Galatasaray'ın kadrosunu geçen sezon çalıştırdığı Bayer 04 Leverkusen'in kadrosuna benzettiğinin hatırlatılması üzerine, ''Evet, iki kadro birbirine çok benziyor. Fakat tek ayrıcalık bizim kadromuz daha dengeli. Göze hoş gelen pozitif futbol oynamak ve taraftara hoş futbol seyrettirmek bu seneki hedefimiz'' diye konuştu.

Ali Sami Yen Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacağı anı sabırsızlıkla beklediğini vurulayan Alman teknik adam, ''Kesinlikle zamanın çabuk geçmesini ve o ambiansı yaşamak istiyorum. Onları düşündüğümde de tüylerim diken diken oluyor. Teknik direktör olarak çıkacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Galatasaray taraftarı şuna inansın ki, göze hoş gelen bir futbol ve saldıran bir futbol sergileyeceğiz'' dedi.

Almanya kampından genel anlamda çok mutlu olduğunu vurgulayan Skibbe, ''Öncelikle çok iyi bir takımımız var ve bu takımda çok iyi bir dostluk var. Gerçekten de Galatasaray camiası beni de çok iyi karşıladı, kucakladı. Sporcularımızın çok iyi bir özelliği var. Onlar da gerçekten yüzde yüz Galatasaraylı ve kulübe bağlılıkları çok büyük. Beni de böyle karşıladılar'' diye konuştu.

''BÖYLE BİR KADROYA İHTİYACIM VARDI''

Yeni sezon hedefleriyle ilgili olarak yöneltilen bir soruya da Skibbe, ''Hepimizin birlikte bir arzusu var; hem geçen sezonki başarıyı tekrarlayarak şampiyon olmak, hem de Avrupa'da başarı elde etmek. Bu sebeple de böyle bir kadroya ihtiyacımız vardı zaten. Geçen sene elde olan güçlere, Meira ve Emre Aşık gibi isimler de eklendi. Tabii ki böyle bir kadroya ihtiyacımız vardı. Hem rekabet oluşacak, hem de bu oyunculara uzun maratonda ihtiyacımız olacak'' dedi.

KEWELL VE LİNCOLN

Yeni transferlerden Harry Kewell'ı çok iyi gördüğünü, idmanlardaki performansıyla takıma çok büyük katkısının olacağını anlatan teknik direktör Skibbe, ''Teknik olarak ve hücumda gol yaratıcılığı olarak bize büyük faydası olacak'' dedi.

Lincoln'ün ofansif anlamda çok büyük bir silah olduğunu belirten Alman teknik adam, ''Belki geçen seneki beklentileri yerine getiremedi ama bu seneki çalışma isteğiyle zaten kendisi bir şeyler göstermek isteyecektir. Kendisi yirmili yaşların sonunda ve bu yaşlar gerçekten Avrupa piyasasında etkili olma dönemleridir. Bir futbolcu için zaten önemli olan, hem kendi liginde hem de Avrupa'da başarılı olmaktır'' diye konuştu.

''BAŞKA BİR BEKLENTİM YOK''

Michael Skibbe, transfer komitesinden başka bir beklentisi olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, ''Hayır, onlara karşı bir beklentim yok. Zaten çok iyi bir takım kurduk. Türkiye'de faydalı olacak genç oyuncular ve çok tecrübeli iki tane oyuncu dahil oldu takıma. Bu sebeple başka bir beklentim yok ve ayrıca çok memnunum. Galatasaray'ın her komitesi çok iyi çalışıyor. Bu da beni mutlu ediyor'' dedi.

Alman teknik adam, ''Saha içinde oyuncularından en çok neyi yapmalarını ve en çok nelere dikkat edip, hata yapmamalarını istiyor?'' yönündeki bir soruya ise, ''Kısaca cevaplayacak olursak, risk ve sorumluluk almaya cesaret etmek. Hiç sevmediğim şey ise sorumsuzca oynamaktır'' yanıtını verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DOSYASI

Galatasaray Teknik Direktörü Skibbe, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları 3. öne eleme turunda kendilerine oyun planı olarak ters gelebilecek rakipler olduğunu düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya ise, ''Hayır, böyle bir endişem de yok, böyle bir arzum da... Bence bizim kadromuz çok dengeli ve çok iyi bir kadroya sahibiz. Avrupa arenasında dünyanın en büyükleriyle kendimizi ölçmeye çalışacağız. Kim gelirse gelsin bizim için önemli değil, biz elimizden gelenin en iyisini yapıp turu geçeceğiz'' şeklinde cevap verdi.

Alman teknik adam son olarak, Turkcell Süper Lig ile ilgili düşüncelerini, ''Son şampiyon olarak ilk maçımızı içerde oynayacak olmamıza sevindik. İlk maçları başarılı geçeceğimize inanıyorum. İlk önemli büyük maçımız 10. hafta Kadıköy'de oynanacak ve ilk devrenin bitimine doğru Beşiktaş ile karşılaşacağız. Sezonun sonlarına doğru 4 maçı içeride oynayacağız. Bu bizim için büyük avantaj ve şuna inanıyorum ki, biz bu maçları kazanacağız'' ifadeleriyle açıkladı.