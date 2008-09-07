Skibbe futbolcularının kuvvetini ölçtü!

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'la gelecek hafta yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Michael Skibbe yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, sahadaki ısınma hareketleri ve egzersizlerin ardından salona geçerek kuvvet-dayanıklılık çalışması yaptıkları kaydedildi.





Sarı-Kırmızılı ekibin çalışmasına, gribal enfeksiyon nedeniyle önceki günkü idmanlarda yer alamayan Volkan Yaman ve Murat Akça'yla birlikte, tedavileri sonrası Hasan Şaş ile Semih Kaya'nın da katıldıkları bildirildi.



Kaleci Orkun'un sağ uyluk arka adalesi üst bölgesindeki ağrı nedeniyle tedavisinin ardından salonda çalıştırıldığı ifade edilirken, bu oyuncunun durumunun çekilecek MR'ın ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.



Sakatlıkları bulunan Uğur Uçar, Sabri Sarıoğlu ve Emre Güngör'ün sağlık ekibi eşliğinde tedavi ve çalışmalarını sürdürdükleri, ameliyatları sonrası Serkan Çalık ile Barış Özbek'in ise dinlendirildikleri dile getirildi.



Öte yandan UEFA Kupası 1. turundaki Bellinzona-Galatasaray karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jacob Park Stadı'nda 18 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Kupası 1. tur ilk maçının başlama saatinin TSİ 21.00 olarak değiştirildiği kaydedildi.



Daha önce yapılan açıklamada, Bellinzona-Galatasaray karşılaşmasının başlama saati TSİ 21.45 olarak duyurulmuştu.



