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Spor

Skibbe: ''Elimizden geleni yaptık'' ESKİŞEHİR (A.A)

11 Eylül 2011 00:59

-Skibbe: ''Elimizden geleni yaptık'' ESKİŞEHİR (A.A) - 10.09.2011 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Michael Skibbe, ''Galibiyet için elimizden geleni yaptık'' dedi. Skibbe, Beşiktaş karşısında çok iyi mücadele edip, güzel bir oyun sergilendiğini belirterek, maçın ilk yarısında hemen hemen her şeyi doğru yaptıklarını kaydetti. Maçın ilk yarasındaki gol fırsatlarını değerlendiremediklerini ifade eden Skibbe, şöyle konuştu: ''Kamara, ilk devrenin sonlarında hata yapmasa devreyi önde kapatacaktık. İyi bir takım olarak, bir oyuncumuzun hatasını bertaraf edip, galibiyet için elimizden geleni yaptık. İkinci devrede daha dengeli bir maç gördük. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Gücümüz eksilince değişiklikler yaptık. Batuhan ile Tello oyuna girdi ve takıma katkıda bulundu. İkisi de eski takımlarına karşı galip geldiği için mutlu. Özellikle Veysel ve Alper mükemmel bir oyun sergiledi. Dede lige iyi başladı.'' -Beşiktaş cephesi- Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, maçın ilk yarısında yaptıkları hatalardan Eskişehirspor'un pozisyonlar bulduğunu belirterek, Eskişehirspor'un ilk yarıda kontra ataklar bulduğunu bildirdi. Eskişehirspor'un ilk yarıda duran toptan bir gol attığını anlatan Carvalhal, şöyle devam etti: ''Biz de ilk yarı bir gol bulduk ve ilk devreyi böyle kapattık. İkinci yarıda tamamen oyunu kontrol altına aldık. Eskişehirspor'un üstüne gidiyorduk. Maçın gözlemcisi adeta Cenk'ti. Biz de Mustafa'yı oyuna aldık. O dakikadan sonra defansının arkasına atılan toplara reaksiyon gösteremedik. Bu bize mağlubiyeti getirdi. Bu maçın sonunda Eskişehirspor galip geldi tebrik ediyorum. Simao'nun orta saha ile forvet arasında iyi bir köprü oluşturdu. Fernandes, Veli ve Necip hareketli ve iyi bir potansiyele sahip, ancak maçın hepsinde bunu gösteremediler.'' Bir basın mensubunun Guti'nin neden maç kadrosuna alınmadığı yönündeki sorusu üzerine Carvalhal, ''Guti ile en ufak sorunumuz yok. Guti sahalara tam, gerçek ve büyük Guti gibi dönmek istedi. Benden süre istedi. Önümüzdeki günlerde kendisini büyük Guti olarak göreceksiniz'' dedi.

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