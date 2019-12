Skibbe: Çok kaçırdık

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Olympiakos maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında kaçırdıkları pozisyonlardan yakındı.



90 dakika boyunca iyi mücadele ettiklerini ve galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Alman teknik adam, ''İyi olan taraf bizdik'' diye konuştu.



Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, takımının Olympiakos karşısında ortaya koyduğu futbol ve mücadeleden memnun olduğunu, ancak uzatma dakikalarda beraberliğe razı olabilecek şekilde kalelerinde tehlike yaşadıklarını söyledi.



Skibbe, Galatasaray'ın Olympiakos'u 1-0 yendiği maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, ''90 dakika boyunca iyi bir mücadele gösterdik, gol pozisyonları bulduk. Daha erken dakikalarda oyunu kendi lehimize kesin olarak bitirmiş olmamız gerekirdi'' dedi.



İkinci golü bir türlü bulamadıklarını dile getiren Alman çalıştırıcı, ''Bu nedenle uzatma bölümünde 2 tehlikeli top geldi. Belki de 1 puana razı olmak durumunda kalabilirdik. Çok pozisyon bulduk, o yüzden takımın gösterdiği oyundan memnun olabiliriz. Olympiakos'a oynayacak alan vermedik. İyi olan taraf bizdik ve maçı hak ettik'' ifadesini kullandı.



Kovacevic'in ilk 11'de oynamamasının kendileri açısından sevindirici olduğunu anlatan Skibbe, rakibin, savunmaya yönelik futbolu nedeniyle bu şekilde bir ilk 11 ile sahaya çıkmış olabileceğini dile getirdi.



Skibbe, gol vuruşlarında bir şeyler yapmaları gerektiğini, çünkü bu kadar pozisyon bulup kaçırmalarının, kendileri için iyi olmadığını belirtti.



''KADIKÖY'DEKİ İLK MAÇIMIZ FENERBAHÇE İLE''



Skibbe, UEFA Kupası'nda Kadıköy'de oynanacak final karşılaşmasıyla ilgili bir soruya, ''Son iki maç iyi oynadık. Bizim seyircilerimizin bundan mutlu olması normal, ancak Kadıköy'deki final maçına daha çok var ve çok zorlu takımlar bizi bekliyor. Her şeyden önce, önümüzdeki rakiplerimize iyi konsantre olmamız gerekiyor. İlk düşüncemiz bu olmalı. Kadıköy'de galip gelmek istediğimiz ilk maç, 3 hafta sonraki Fenerbahçe maçı'' yanıtını verdi.



''ARAGONES VE SAĞLAM İYİ ANTRENÖR''



Skibbe, bir soru üzerine, Luis Aragones'i uzun yıllardır tanıdığını dile getirerek, ''Kendisini iyi bir antrenör olarak biliyorum. Ertuğrul Sağlam'ı da aynı şekilde düşünüyorum. Herkes en iyisini vermeye çalışıyor, ama başarı, iyi sonuçlar elde edilirse gelir'' dedi.



Zor dönemlerde yönetim kurulundan gerekli desteği aldığını da kaydeden Alman çalıştırıcı, ''Tabii ki yönetimden, kulübümüzden gereken desteği aldım, ama antrenörler, sırf alınan skorlarla değerlendirilmemeli. Bu sorunla sırf ben değil, profesyonel bütün teknik direktörler uğraşıyor'' şeklinde konuştu.



VALVERDE: GOLDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ



Olympiakos'un teknik direktörü Ernesto Valverde ise maçta yedikleri golden sonra her şeyin değiştiğini söyledi.



Maçın ilk bölümde Galatasaray ile oyun açısından eşit durumda olduklarını savunan Valverde, ''Bu dönemde iki takımın da birbirine üstünlüğü yoktu. Golden sonra her şey değişti. Daha sonraki bölümde karşı taraf baskın çıkıp, gösterdiği başarıyla bizi arka tarafta zorladı. Daha sonra, her ne kadar maçı götürmeye çalıştıysak da gösterdiğimiz performans golü bulmamızı sağlamadı. Rakibin defansını geçemedik'' diye konuştu.



Kaybettikleri 3 puandan sonra Galatasaray'ın puan cetvelinde önde olmasının, kendilerinin daha çok çaba harcamasını gerektireceğini belirten Valverde, ''Grupta bir takımın kazanması önemliydi, bugün Galatasaray kazandı. Daha 3 maç var. Neler olacağını daha sonra göreceğiz. Bir sonraki maçı kazanmamız çok önemli'' dedi.



İspanyol çalıştırıcı, maçta forvet oyuncularının gayretiyle son bölümde bir şekilde güçlerini gösterdiklerini ifade ederek, ''Galatasaray kendi sahasında oynadığı için avantajlıydı. Elimizden geleni yaptık, ama yeterli olmadı. Çok güçlü bir takım karşısında oynadık'' diyerek sözlerini tamamladı.