-Skandallar Düşesi: Sarah Ferguson LONDRA (A.A) - 14.01.2012 - Türkiye'de 2008 yılında bir çocuk yurdunda kimliğini saklayarak gizli çekim yapan ve hakkında dava açılan York Düşesi Sarah Ferguson, kendi ülkesinde de karıştığı skandallar ve kraliyet ailesinin "istenmeyen kişisi" olmasıyla biliniyor. 1992 yılının Ocak ayında, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew ile 6 yıllık evliliğin ardından boşanan Sarah Ferguson, aynı yılın Ağustos ayında Amerikalı bir finans yöneticisi olan John Bryan ile üssüz olarak güneşlenirken yakalandı. Daily Mirror gazetesi, York Düşesinin fotoğraflarını manşetine taşıdı. Gazeteye manşet olduğu gün kraliyet ailesiyle birlikte Balmoral'da olan Ferguson, aynı gün Londra'ya dönmek zorunda kaldı. Kraliçe'nin Ferguson'a çok sinirlendiği basına yansıdı. 2008 yılında Ferguson'un kendi çocuklarının yardım kuruluşu "Sarah Selects"i oluşturmak için yüksek miktarda para aldığı ve birçok kuruluştan reklam amaçlı para kazandığı ortaya çıktı. İngiliz basını bu haberler üzerine Sarah Ferguson'a "Bedavacı Fergie" lakabını taktı. Düşes ITV kanalında İngiltere'de aşırı alkol tüketimi ile şiddetin engellemesi mesajının verildiği belgeselde, yerel halkla bilardo oynadı ve içki içti. Düşesin mağazalara ve yanında çalışan yardımcılara olan yüksek miktardaki borçları ise sıkça basında yer aldı. Ferguson önceki yıl ise, 500 bin sterlin karşılığında eski eşi Prens Andrew ile iş görüşmesi ayarlarken, telekulak skandalı nedeniyle geçen yıl kapatılan "News of the World" gazetesinin gizli kamerasına yakalandı. Bu olay Ferguson'un geçen yılki kraliyet düğününe davet edilmemesine neden oldu. Bu yaz ise 52 yaşındaki Düşes 200 bin sterlin karşılığında, ünlü Amerikalı talk show sunucusu Oprah Winfrey ile "Sarah'ı Bulmak" başlıklı altı bölümlük bir röportaj dizisi yaptı. Programda Ferguson hipnotize edildi ve bir terapiste Prens Andrew ile boşandığı için pişman olduğunu söyledi. Prens Andrew ile 1986 yılında evlenen Sarah Ferguson, 1992 yılında boşanmıştı. Çiftin, Beatrice ve Eugenie isimli iki kızları bulunuyor. Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, Prens William ve Kate Middleton'ın geçen yıl evlendiği görkemli düğün töreninde taktıkları ilginç şapkalarla dikkati çekmişti.