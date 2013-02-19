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Dünya

Skandalın sebebi 'işsiz' atlar mı?

Ciddi firmaların ürünlerinde at etine rastlanılması, bu kadar çok at etinin nereden geldiği konusunda farklı teoriler yaratılmasına neden oldu

19 Şubat 2013 14:18

Avrupa'da at eti skandalında 'kaynak' aranmaya başlandı. Romanya'da at arabalarının yasaklanması nedeniyle boşa çıkan atların kesilerek satıldığı düşünülüyor.
 
Avrupa’daki at eti skandalında 'kaynak' aranıyor. Ciddi firmaların ürünlerinde at etine rastlanılması, bu kadar çok at etinin nereden geldiği konusunda farklı teoriler yaratılmasına neden oldu.

Bazı değerlendirmelere göre, gerçek kaynak Romanya. Çünkü Romanya’da at arabaları yasaklanınca, atlar kasaplara gitti ve binlerce at kesildi.

İkinci teoriye göre, Alman yarış atları da kesilerek piyasaya sürüldü. Yarış kaybeden atlarının kaderi et olarak piyasada satılmak oldu.

Artan teorilere karşı çıkan görüşler de var. Romanya’da at arabaları kısıtlı olsa da kullanımda. Bazı kesimler Avrupa’da bunu örnek göstererek, at arabalarının yasaklanması ile at etinin artması arasında bağlantı kurmuyor. Fransız yetkilileri ise tam tersini düşünüyor. Romanya'da at arabalarında ciddi azalma olduğu da biliniyor.

At arabalarının yasaklanması sonucu Avrupa’da ya Romanya’dan at eti ithali artmışsa, sırada kötü bir haber daha var. At arabaları gibi eşekler tarafından çekilen arabalar da Romanya’da yasak. Bu durum Avrupa’ya eşek eti ithalini de artırabilir.

Romanya’da at ve eşekler, yaklaşık 100 Euro karşılığı kasaplara satılıyor.

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