7. ve 8. sınıf öğrencilerine dağıtılan kitaptan: Hayvan veya ölü ile cinsel ilişki orucu bozar, kaza gerekir!

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Cavit Çağlar Ortaokulu Müdürü Nurettin Köksal'ın “Yazarı tanıyorum” diyerek, okula dağıttırdığı 'Ramazan Risalesi ve Üç Aylar' kitabında “ölü ve hayvanla cinsel ilişkiye girilebileceği, kazasını kıldığında sorun olmayacağı” ifadeleri yer alıyor.

Seyda Muhammed Konyevi’ye ait kitabın içeriğinde bulunan dini ifadelerin çocuklar için uygun olmadığını belirten öğretmenlerin tepkisi üzerine kitap, birkaç saat içerisinde geri toplandı.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre; nöbetçi öğrenciler tarafından ders içerisinde 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerine dağıtılan kitapların içeriğini bilmeyen görevli öğretmenlerin, dağıtıma itiraz ettikleri bildirildi. Öğretmenlerin kitabı inceledikten ve çocuklar için 'uygunsuz' pek çok ifadeyi gördükten sonra okul müdürü ile tartıştıkları belirtildi.

Müdür Köksal: Yazarı tanıyorum

Kitabı inceledikten sonra Müdür Köksal ile tartışmaya başlayan öğretmenlerin, kitabın dağıtımı için; “Milli Eğitim’in onayı var mıdır?” şeklinde bir soru yönelttiği, Köksal'ın da, “Ben yazarını tanıyorum” diyerek cevap verdiği ifade edildi. Öğretmenlerin kitabın içeriğine itiraz etmesi üzerine öğretmenlerin “dinsizlikle” suçlandığı ve “Siz de kaynak kitap aldıramazsınız” tehdidi ile karşılaştığı bildirildi.

Öğretmenlerin, kitabın içeriği nedeniyle çocuklar için uygun olmadığında ısrar etmesi üzerine; kitapların birkaç saat içerisinde geri toplanarak öğretmenler odasına getirildiği aksi hâlde 5'inci ve 6’ıncı sınıf öğrencilerine de aynı kitabın okutulacağı ifade edildi.

Öğretmenler tarafından incelenen ve karşı çıkılan kitabın içeriğindeki ifadelerden bazıları şöyle;

-Herhangi bir hayvan veya ölü ile cinsel ilişkide bulunarak ya da istimna ile menisi akan kimsenin orucu bozulur, yalnız kaza gerekir.

-Cinsi arzuyu tam tatmin etmek. İster cinsi ilişkide bulunan (etkin), ister bulunulan (edilgen) olsun cinsi ilişkide bulunanlara kefaret orucu tutmaları gerekir. Bu ilişkide boşalma olmasa da temasın gerçekleşmesiyle suç gerçekleşmiş olur. Ancak temas edilenin yaşayan şehvet duyulabilecek bir yaşta olması şarttır. Eğer bir kadın kendisini küçük çocuk ya da deli ile ilişkide bulunmak için teslim ederse yine kefaret orucu gerekir.

-Unutarak yemek, içmek ya da cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz. Oruçlu olduğu halde unutarak yiyip içen kimse, orucunu tamamlasın. Onu yedirip içiren ancak Allah’tır. Cinsi ilişkide aynı manadadır. İlişki sırasında oruçlu olduğunu hatırlayan, hemen ilişkisini çeker. Eğer hatırladıktan sonra, beklerse orucu bozulur. Sabah vaktı girmiş olma korkusu ile kendini çekse de sabah vakti girdikten ve kendini geri çektikten sonra, menisi aksa bir şey lazım gelmez.”

Okulda taciz iddiası

Aynı okulda, çocukların Köksal’ın fotoğraf çekmesi için okula getirdiği akrabası tarafından tacize uğradığı iddia ediliyor. Yaşanan taciz olayından sonra çok sayıda velinin okula gelerek dilekçe doldurduğu ve olayı mahkemeye taşıyacağı belirtildi. Köksal'ın veliler ile konuşarak dilekçelerini geri çektirdiği, ancak velilerden birinin ısrarlı tutumu sonucunda olayın mahkemeye taşındığı ve tacizcinin tutuklandığı ifade edildi. Yaşanan tutuklamanın ardından Müdür Köksal'ın, öğretmenler odasında sürekli kız öğrencilere “Öğrencinin eteği kısaysa aranıyor” şeklinde suçlamalarda bulunduğu öne sürüldü.

Öğretmenler tarafından ikaz edilmesine rağmen tutum ve davranışlarını değiştirmeyen Köksal’ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet edildiği, fakat sadece sözlü uyarı aldığı bilgisi aktarıldı.