Skandal hutbeye skandal yorum

Müftülük: Yılbaşı kutlaması rezalet!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Balıkesir’deki camilerde cuma günü okunan ve yılbaşı kutlamaları için “rezalet” ifadesinin kullanıldığı hutbeyle ilgili inceleme başlattı. Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu da “Kastı aşan ifadeler. Üslup sorunu var” dedi.Balıkesir’de okunan hutbede “Bazı Müslümanlar, aslında bizim dinimizde, örf adetimizle uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan yılbaşı rezaletlerine katılmak için bütçe hesabını yapmaktadırlar” ifadelerinin yer alması üzerine Diyanet’i hareket geçti. Hutbe ile ilgili inceleme başlatıldı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nu arayan Devlet Bakanı Yazıcıoğlu’nun da durumun incelenmesini istediği belirtildi. Yazıcıoğlu’nun, Diyanet’in tüm birimlerinin toplumun hassasiyet gösterdiği konularda farklı farklı tutum sergilememesi ve “üslup birliği” içinde olması konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.Milliyet’in sorularını yanıtlayan Yazıcıoğlu, Bardakoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gazetemize yaptığı açıklamada Diyanet’in yılbaşı kutlamalarına bakış açısını özetlediğini anımsattı. Yazıcıoğlu, “Sayın Başkan’ın sizin gazeteye yaptığı açıklamada, kutlamaların dinle alakalı olmadığına, evrensel olgu ve alışkanlık olduğuna dair ifadeler vardır. Doğru olanı Başkan’ın dediğidir” dedi. Balıkesir’deki hutbede kullanılan ifadelerin “kastı aştığını” vurgulayan Yazıcıoğlu, “Burada üslup sorunu olabilir. Bir şeyler söylemek istenmiş ancak yanlış ifade etmiş olabilirler. Daha doğru üslup benimsenebilirdi” diye konuştu.Balıkesir Müftüsü Çetin Milliyet’e, hutbenin, hutbe komisyonu tarafından hazırlandığını ve kendisinin ifadelerden haberdar olduğunu kaydetti.Çetin, yılbaşı için kullanılan “rezalet” ifadesinin toplumda rahatsızlık yaratıp yaratmayacağı sorusuna, “Toplumda rahatsızlık uyandırmaması lazım. İnternetteki haberlere, yorumlara bakın. 32 kişiden 1’i ‘yanlış’ diyor. 31’i ‘doğru söylüyor’ diyor. Kamu vicdanı da önemli. Yanlış yapmadığımıza inanıyoruz” karşılığını verdi.Çetin, Bardakoğlu’nun sözleri ve Diyanet’in sitesindeki yılbaşı yorumuyla ters düştüklerini anımsatılması üzerine, şunları söyledi:“O yönde görüşleri olabilir. Hedefimiz, yanlış yapmaya meyilli olan insanları engellemektir. Yoksa kurumu ve kişileri karşımıza almak değil. Biz böyle düşünüyoruz. Herkes de bu şekilde düşünüyor. Yanlış yapmadık.Türkiye genelinde yılbaşı konusundaki hutbeler bu minvalde. Başka illerde de okunduğu yönünde telefon alıyorum. Nedense İstanbul’da okunduğunda bir şey olmuyor da Balıkesir’de sorun oluyor. İfadeler üç dört adama ağır gelmiş, ne yapayım ağır gelebilir.”