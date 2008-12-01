Skandal doğuma soruşturma

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde geçen perşembe günü Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğum sırasında, doktorların sezaryen ile normal doğum arasında tereddüt etmesi nedeniyle, yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki bir kız bebeğin başının koptuğu iddiasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Savcılık soruşturma başlattı.



Bakanlıktan Devlet Hastanesi'ne gönderilen müfettişler aile ve doğumu gerçekleştiren doktorların ifadesini aldı. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Fikri Özçetin, soruşturma başlatıldığı için olayla ilgili açıklama yapamayacağını söyledi. Baba Hasan Usul da “Doktorlar başta olmak üzere ameliyata giren tüm hemşirelerden şikâyetçiyim. Bebeğimi canlı canlı kestiler. İçim yanıyor” diyerek iddialarını sürdürdü.



Aydın'ın Bozdoğan İlçesi'nde oturan bir yıllık evli 19 yaşındaki Selma Usul kontrollerinin ardından 26 Kasım Çarşamba günü Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sancıları artınca da ertesi gün nöbetçi doğum uzmanı Dr. Haluk Uçkan tarafından doğumhaneye alındı. Bir süre sonra yoğun bakım ünitesine kaldırılan Selma Usul'un ölü doğum yaptığı bildirildi. Olayın şokuna giren Usul Ailesi, ‘Ayşegül’ adını vermeyi düşündükleri kızlarının başının koparıldığını ve buna doktorların sezaryen ile normal doğum arasında yaşadıkları tereddütün neden olduğunu iddia etti.



Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kız bebeğin başının koptuğu iddiasının ardından Sağlık Bakanlığı ve savcılık soruşturma başlattı. Bakanlıktan Nazilli Devlet Hastanesi'ne gönderilen müfettişler, aile ve doğumu gerçekleştiren doktorların ifadesini aldı. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Fikri Özçetin, soruşturma başlatıldığı için olayla ilgili açıklama yapamayacağını söyledi.



Acılı baba Hasan Usul da hukuki olarak elinden ne gelirse yapacağını, doğumu gerçekleştiren doktorların gözaltına alınmasını istediğini söyledi. Doğum gerçekleşmeden önce eşini muayene eden ilk doktorun bebeklerinin iri olduğunu belirterek ultrasona gönderdiğini ifade eden baba Usul şunları anlattı:



“Ultrasona girdik. Doktorlar bebeğin iri olmadığını, eşimin normal doğum yapacağını söyledi. Doğum sırasında bebeğimizin başı rahimden çıkmış ama vücudu çıkamamış. Bu kez sezaryen yapmak istemişler. Ancak başını tekrar içeri alamamışlar. Anneyi kurtarmak için de bebeği feda etmişler.



Bebeğimiz 5 kilo olduğu halde normal doğuma aldılar. Bu vahşeti gerçekleştirdiler. Bu olayda doktorların ihmali var. Sağlık Bakanlığı'na ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık ve bakanlık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Hukuki olarak elimden ne gelirse yapacağım. Doğumu gerçekleştiren doktorların gözaltına alınmasını istiyorum. Eşimin olaydan bugün sabah haberi oldu. Olayı duyunca fenalık geçirdi. Eşim psikolojik tedavi görmeye başladı. Doktorlar başta olmak üzere ameliyata giren tüm hemşirelerden şikâyetçiyim. Bebeğimi canlı canlı kestiler. İçim yanıyor.”



Öte yandan, Usul çiftinin ölen bebeği dün, Aydın'ın Bozdoğan İlçesi'nde toprağa verildi.



(DHA)

