-ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE YENİ UMUT ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Şizofreni hastalarının deri kök hücresinden sinir hücreleri üretildi. ABD'deki California Üniversitesi ve New York Spring Harbor laboratuvarından bilim adamları, hastaların deri hücrelerini sinir hücrelerine dönüştürmeyi başararak şizofreninin biyolojik gelişiminin daha iyi anlaşılmasını sağlama yolunda önemli adım attı. Dört şizofreni hastası ve bazı sağlıklı kişilerin deri kök hücrelerini alan ve bunları sinir hücrelerine dönüştüren bilim adamları, hastaların derilerinden alınarak üretilen sinir hücrelerinin sağlıklılarınkinden farklı olduğunu, hücrelerin birbirleriyle normalden daha az bağlantısının bulunduğunu gördü. Hastalarınkinde ayrıca, sinir ya da diğer hücrelere mesaj iletimini sağlayan bağlantı noktalarının da daha az gelişmiş olduğu belirlendi. Hücrelerde beş antipsikotik ilacı test eden bilim adamları, ilaçlardan birinin (Loksapin) sinirler arasındaki bağlantıyı iyileştirdiğini de gördü. Nature dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, üretilen sinir hücrelerinin şizofreninin daha iyi anlaşılmasının yanı sıra bazı ilaçların denenmesi ve "kişiye özel" ilaçların geliştirilmesi için büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Konuya ilişkin makale Fransız "Le Figaro" gazetesinin internet sitesinde de yer alıyor.