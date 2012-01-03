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Şizofreni hastasının saldırdığı polis öldü ERZURUM (A.A)

03 Ocak 2012 15:59

-Şizofreni hastasının saldırdığı polis öldü ERZURUM (A.A) - 03.01.2012 - Erzurum'un Aziziye ilçesinde şizofreni hastası olduğu öğrenilen bir kişinin saldırısı sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı. Bir ihbar üzerine Şehit Kadir Batıbeyi Polis Merkezinde görevli polis memurları Selçuk Erel (31) ile Suat Orak (31), Aziziye ilçesinde bulunan TOKİ Konutları 5. Blok'a gitti. Burada şizofreni hastası olduğu öğrenilen Selim K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan polis memurlarından Suat Orak, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle şehit olurken, diğer polis memuru Selçuk Eren de yaralandı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Selim K, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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