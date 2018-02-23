Şizofreni hastası genç kıza tecavüz davasında mahkeme kararını verdi

İzmir Bölge Adliyesi 15. Ceza Dairesi, Çiğli ilçesinde, şizofreni hastası genç kıza tecavüz ettikleri ve para karşılığı başka erkeklere sattıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, Tuncay Süslü'ye 21 yıl 3 ay, hapis cezasını onarken, A.K'ye verilen 15 yıl hapis cezasını bozarak beraat kararı verdi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklu sanıklardan Tuncay Süslü'ye 21 yıl 3 ay, A.K'ye ise 15 yıl verdiği hapis cezası, mağdurun avukatı Sibel Önder ve cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edildi.

İzmir Bölge Adliyesi 15. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları, mağdur A.A'nın avukatı Önder ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Daire, Süslü'ye verilen cezayı yerinde buldu. A.K'nin ise "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı ve bu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla kamu davası açılmasına rağmen "atılı suçların unsurları oluşmadığı" gerekçe gösterilerek 2 suçtan da ayrı ayrı beraati kararlaştırıldı.

"Bu karar hukuki bir hatadır"

Önder, karara ilişkin yaptığı açıklamada, her 2 sanığın da suçu ikrar etmesine rağmen bir sanığa ceza verilip, diğerine verilmemesinin hukuki bir boyutunun olmadığını savundu.

Kararı temyiz ederek Yargıtaya götüreceklerini dile getiren Önder, "Hangi pencereden bakarsanız bakın hukuki bir hata var. İki sanık da mağdurun şizofren olduğunu ve birliktelik yaşadıklarını söylüyor. Mahkemenin sadece bir sanığa ceza vermesi insan haklarına aykırıdır. Bu karar, hukuki hatadan başka bir şey değildir. Yerel mahkemenin sanıklara ceza vermesine rağmen, suçunu ikrar eden birine beraat kararı verilmesi hukuk dünyası için ciddi bir açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

İzmir'in Çiğli ilçesinde Eylül 2016'da şizofreni hastası genç kıza tecavüz ettikleri ve para karşılığı başka erkeklere sattıkları iddiasıyla Tuncay Süslü ile A.K. gözaltına alınmıştı. Genç kızın teşhisinin ardından tutuklanan zanlılar hakkında "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 49'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.