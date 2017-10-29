Şizofreni hastası, annesini öldürüp, intihar etti

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde şizofreni hastası 24 yaşındaki Abdullah Genişol, tartıştığı annesi 45 yaşındaki Şennur Genişol'u başına keserle vurup, bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından eve çağırdığı kardeşi 15 yaşındaki Muhammet'e de keserle saldırıp yaralayan Abdullah Genişol, üst kata çıkıp kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası Abdullah Genişol ile annesi Şennur Genişol arasında iki katlı evlerinin alt katında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Genişol, eline geçirdiği keserle annesi Şennur'un başına vurdu. Genişol, kanlar içerisinde yere yığılan annesini bıçaklayarak öldürdü.

Kardeşi, balkondan atlayıp kurtuldu

Cinayetin ardından Abdullah Genişol, sokakta arkadaşlarıyla birlikte olan kardeşi, İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet'i arayıp, acilen eve gelmesini istedi. Genişol, olan bitenden habersiz eve gelen Muhammet'e de keserle saldırdı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Muhammet Genişol, ağabeyinin kolunu ısırıp, elinden kurtuldu, balkondan atlayıp, komşularından yardım istedi.

Üst kata çıkıp kendisini astı

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar Abdullah Genişol, üst kata çıktı, kendisini asarak yaşamına son verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde, alt katta Şennur Genişol'un, üst katta ise oğlu Abdullah'ın cesediyle karşılaştı.

Anne oğulun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Muhammet Genişol ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.