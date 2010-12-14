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ŞİZOFRENİ HASTASI, ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI İZMİR (A.A)

14 Aralık 2010 12:21

-ŞİZOFRENİ HASTASI, ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI İZMİR (A.A) - 14.12.2010 - İzmir'in Konak ilçesinde bir şizofreni hastası, anne ve babasını evlerinde bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi 1378 Sokak'ta oturan Orhan Ö. (76) ve Hatice Özden G. (70) çiftiyle oğulları Özhan Ö. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Özhan Ö, bıçakla anne ve babasını bıçaklayarak kaçtı. Kafası ve bilekleri başta olmak üzere vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunan anne Hatice Özden G. ile kafası ve sağ elinden yaralanan Orhan Ö, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Özden G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adeta ''kan gölü''ne döndüğü bildirilen evde yaşananlar, kan içinde kalan perdelerle dışarıya yansıdı. Orhan Ö. ve Hatice Özden G'nin boşanmalarına rağmen bir arada yaşadıkları, çocukları Özhan Ö'nün ise şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Özhan Ö'nün arandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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