'Şizofren' polis görevinin başında!

İlaç mümessili Enis Kocagöz'ü hastane önünde 'sert baktığı' için öldüren polis memuruna 'şizofren' tanısı kondu. Meslekten atılan polis, aradan 4 yıl bile geçmeden taburcu edildi. O polis şimdi Balıkesir Emniyeti'nde sivil memur. Kocagöz Ailesi ise isyanda.



2005'te hiç tanımadığı ilaç mümessili Enis Kocagöz'ü 'sert baktığı' için öldüren ve 'şizofren tanısı' konan polis memuru, 4 yıl bile geçmeden 'tehlikeliliği azaldı' diye taburcu edildi. Balıkesir Emniyeti de onu sivil memur olarak işe aldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube'de görevli polis memuru Şevki İ. D., 5 Mayıs 2005'te İstanbul Tıp Fakültesi önünde kendisine sert baktığı için ilaç mümesilli Enis Kocagöz'ü öldürdü. Polis memuru, mahkemede kendini 'Sert baktığı için örgüt lideri olabileceği şüphesi ve beni vuracağı korkusu ile ateş ettim' diye savundu.



Sadece 16 ay hapis yattı



Sanık hakkında rapor düzenleyen Adli Tıp, cezai sorumluluğu olmadığını ve kendisinde 'paranoid şizofreni' saptandığını belirtti. Sanığın, olay tarihinde 'fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyuttaki bu akıl hastalığının etkisi altında olduğu' da vurgulandı.



Rapor üzerine, mahkeme sanığa TCK'nın 32/1. maddesi gereğince kasten öldürmek suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, ayrıca sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbiri uygulanmasını ve yüksek güvenlikli bir sağlık kurulunda tedavi altına alınmasına karar verdi. Böylece polis memuru Şevki İ.D. 16 ay sonra cezaevinden çıkmış oldu.



'Tehlikelili azaldı' gerekçesiyle taburcu edildi



Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şevki İ.D., 2 yıl bile geçmeden 'toplum içinde yarattığı tehlike önemli ölçüde azaldığı' gerekçesiyle taburcu edildi. Ancak mahkeme heyeti sanık polis memurunun 'toplum güvenliği bakımından 15 yıl boyunca üçer ay aralarla oturduğu yere en yakın hastanede kontrol edilmesine' de karar verdi.



Şizofreni olduğu için müebbet hapis cezasından kurtulan, cezaevinde ise sadece 16 ay kalan polis memuru cinayet sonrası mesleğinden ihraç edildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi olan Balıkesir'e geri dönen Şevki İ.D. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde sivil memur olarak göreve başladı.



SİLAH 5 YIL SONRA İSTENDİ

Korkunç cinayetten tam 5 yıl sonra ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü, davanın görüldüğü İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı göndererek, olayda kullanılan silahın 'Devlet malı tabanca' olduğunu belirtti. İstanbul Emniyeti'nin silahın kendilerine verilmesini talebini ise mahkeme TCK'nın 54/1. maddesi gereğince reddetti.



Asıl suçlu polisiyle ilgilenmeyen bakanlık



ŞİZOFREN polis memurunun kurşunuyla hayatını kaybeden Enis Kocagöz'ün acıları ilk günkü tazeliğini koruyan ailesi ise adalete isyan ediyor. Enis Kocagöz'ün babası Şevket Kocagöz, 'Oğlumu öldüren 27 yaşındaydı, benim oğlum da 27'sindeydi. Ona şizofren diye rapor vermişler. O evli, bir de çocuğu varmış. Benim oğlum ise kara toprakta' dedi. Oğluyla aynı dönemde birçok insanın polisler tarafından öldürüldüğünü savunan Kocagöz, 'Bence oğlumun öldürülmesinde birinci derecede suçlu o çocuk değil. Asıl suçlu memurlarına gerekli alakayı göstermedikleri için başta dönemin emniyet müdürü olmak üzere İçişleri Bakanlığı. Bu nedenle bakanlık hakkında dava açtım' diye konuştu. Ailenin avukatı ise Şevket İ.D.'nin Emniyet bünyesinde çalışmasına 'Bir tek eline silah vermedikleri kaldı' diye tepki gösterdi.