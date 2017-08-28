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Şizofren hastası genç annesini baltayla öldürdü iddiası

Polis, şüpheli SertanT.'yi yakalamak için çalışma başlattı

28 Ağustos 2017 01:03

İzmir'in Konak ilçesinde şizofren hastası olduğu belirtilen 23 yaşındaki Sertan T.'nin tartıştığı annesi 51 yaşındaki Serap T.'yi baltayla öldürerek kayıplara karıştığı öne sürüldü.  

Olay, bugün akşam saatlerinde Mehmet Ali Akman Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir evde gerçekleşti. İddiaya göre şizofren hastası olan ve tedaviyi kabul etmediği belirtelen Sertan T., annesi Serap T. ile evde bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sertan T., eline geçirdiği baltayla annesine saldırdı. Vücudunun birçok yerine balta darbesi alan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. 

Eşinden uzun süre haber alamayan Serhat T. eve geldiğinde Serap T.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. karşılaştı. Serhat T. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serap T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, şüpheli SertanT.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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