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Ekonomi

SIZINTININ BP'YE MALİYETİ 6,1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ NEW ORLEANS (A.A)

09 Ağustos 2010 16:23

-SIZINTININ BP'YE MALİYETİ 6,1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ NEW ORLEANS (A.A) - 09.08.2010 - İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarındaki petrol sızıntısının şirkete maliyetinin 6,1 milyar doları (4,6 milyar avro) geçtiğini bildirdi. BP'den yapılan açıklamada, 6 milyar 1 milyon doların, kontrol ve temizleme maliyeti, kıyı devletlerine aktarılan paralar, zararın ödenmesi ile sızıntıya neden olan hasarlı kuyu ağzının kapatılması için düzenlenen operasyonları kapsadığı ifade edildi. Açıklamada, şirkete şu ana kadar 145 binden fazla tazminat talibinde bulunulduğu ve 7 Ağustos tarihine kadar bunun 103 bin 900'ünün ödendiği belirtildi. Söz konusu 6 milyar 1 milyon dolarlık maliyetin içerisinde 319 milyon dolarlık tazminat tutarının da bulunduğu kaydedilen açıklamada, Meksika Körfezi'ndeki kuyudan sızan petrol miktarının 784 milyon litre (207 milyon galon) olduğu belirtildi. Şirket daha önce yaptığı açıklamada, petrol yayılmasının yarattığı kirliliğin temizlenmesi, petrol kuyusunun kapatılması, kirlilikten zarar görenlere tazminat ödenmesi ve hükümetlere para cezası ödenmesi gibi maliyetler için 32,2 milyar dolar karşılık ayırdığını ifade etmişti. BP'nin petrol arama lisansına sahip olduğu sahadaki ''Deepwater Horizon'' adlı platformda 20 Nisan'da meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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