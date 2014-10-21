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Dünya

'Sizin sayenizde kazanıyoruz' diyen patron, çalışanlarına 8 milyon dolar dağıttı

Hindistan'da bir ihracat firması sahibi, yüksek performans gösteren çalışanlarına son iki yılda 8 milyon dolarlık mücevher, araba ve daire hediye etti

21 Ekim 2014 03:20

Hindistan'da bir elmas tüccarı, son iki yılda çalışanlarına 8 milyon dolarlık araba, apartman dairesi ve mücevherat dağıttı.

BBC'nin haberine göre merkezi Gujarat eyaletinde bulunan Hrişikeş ihracat şirketinin sahibi Savji Dholakia, 2012 yılından bu yana yüksek performans gösteren bin 216 çalışanını 491 araba, 525 parça mücevherat ve 200 apartman dairesiyle ödüllendirdi.

Ülkenin en ünlü elmas ihracatçılarından biri olan Dholakia, çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Bu şirket sizin sayenizde kâr etmektedir. Ancak çalışanlarımız mutlu olursa ilerleyebiliriz" dedi.

Şirket çalışanlarından Nareşbhai Maini, geçen yıl bir araba, bu yıl da mücevher aldığını söyledi. Maini, hislerini "Yaşadığımız mutluluğu anlatmaya imkan yok. Geçen yıl daire ya da mücevherat alanlara bu yıl araba hediye edildi" diyerek dile getirdi.

Toplam 7 bin 500 çalışanı olan şirketin ABD, Belçika ve Çin'de de ofisleri bulunuyor.

 

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