'Sizden farklı olanın hakkını ne kadar savunursunuz?' sorusuna kim ne dedi?

Açık Toplum Vakfı, "Sizden farklı olanın hakkını ne kadar savunursunuz?" diye sordu. Verilen yanıtlar "Başkasının Hakkından Bana Ne?" isimli 12 dakikalık kısa filmde toplandı.

Filmde İhsan Eliaçık, Tuğrul Türkeş, Zeynep Altıok, Cemal Uşak, Cafer Solgun, Zafer Arapkirli, Hüseyin Ergun gibi isimler ‘kendi ötekileri’ adına konuştu.

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu’ndan Hakan Altınay, çalışmayla ilgili şunları söyledi:

“Çok sayıda beklenmedik yanıt aldık, bir ilahiyatçı çıkıp ‘Ben Kürdüm, Alevilerin yanındayım’ dedi. Bir antimilitarist Mustafa Balbay’ın bu kadar içeride kalmasına tepki gösterdi. Toplumsal olarak başkalarının hakkını önemseyebileceğimizi biliyoruz. Bunun vicdani, dini bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Beklenen duruşun yarısını sergiledi, yarısını sergilemedi insanlar.”

Radikal gazetesinden Ayça Örer, çalışmaya katılanlanlara "Başkasının Hakkından Bana Ne?" sorusunu yöneltti. İşte verilen cevaplar şöyle:

Yüzleşme Derneği Başkanı Cafer Solgun: Empati kültürü ve başkasının haklarını savunma duyarlılığı, geçmişe oranla gelişti gelişmesine, ama vurgulamak gerekir ki, halen bu konuda aşılması gerekli sorunlarımız da var. Gerçek bir toplumsal barış ve işleyen, sahici bir demokrasi, ancak bu bilinç ve duyarlılığa sahip demokratik bir toplum olabilmemizle inşa edilebilir. Çünkü demokrasi ve özgürlüğün en temel ölçüsü, başkasının haklarını savunma konusundaki realitede kendisini gösterir...

Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Cemal Uşak: Eğer inananlar için öte dünyada; inanmayanlar içinse bu dünyada bir cennete kavuşma arzusu içindeyse, bunu inşa edecek olan bizim öteki ile olan ilişkilerimizin insaniliği ve vicdaniliğidir. Bunun turnusol kâğıdı ise, başkasının veya ötekinin hakkını savunmaktır. Bunu da hiç olmazsa, kendi insanlığımıza saygının gereği olarak yapmaktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş: Başkasının hakkına da sahip çıkmak önemli bir duruştur. Ben de bu anlamda başkasının hakkına elbette saygı duyarım. Elbette bu hak şimdiki gibi ülkenin üniter yapısını bölmek isteyen, ülke üzerine çeşitli oyunlar tertip edenlerin hakkını savunmak değildir, onlara müsemma göstermek değildir ama onlarla da bir masa çevresinde konuşabilmek için bir demokrasi kültürü gerekir.

İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık: İslamın mesajı eşitlik üzerinedir. Kuran-ı Kerim kendinden olmayanı, senin dilinden, dininden olmayanı savunmayı gerektirir. Bunu yapanlar Allah katında makbul olur. Elbette ezilen Kürt’ün, Alevinin de hakkını savunabilmeliyim.

SODEP Genel Başkanı Hüseyin Ergün: 28 Şubat’ın karşısında durduk. Ben o zaman Yeni Demokrasi Hareketi’nin genel başkanıydım Cem Boyner’den sonra. Ama bugün de insanları tutuklu olarak yargılanmalarının karşısındayız. Ne yapmış olursa olsun Mustafa Balbay’ın 4 sene içeride kalmasının asla ve asla bir gerekçesi olamaz.