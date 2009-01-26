Sizce Ergenekon diye bir örgüt var mı?

A&G Kamuoyu Araştırma Şirketi, 33 ilde 'Ergenekon nedir?' araştırması yaptı. Araştırma, halkın yüzde 61.7’sinin Ergenekon örgütünün varlığına inandığını ortaya koydu.





Seçmen nüfusun yüzde 49.3’ü, “Ergenekon nedir?” sorusuna, “Suç işlemiş çetecilerin - darbecilerin yargılandığı bir dava” yanıtını verdi.



Ankete katılanların yüzde 22.3’ü ise "Ergenekon"u, “Hükümetin muhalefeti ve askeri sindirmek için kullandığı bir bahane” olarak görüyor.



“Dava sürecinde her şey hukuk içinde işliyor” diyenlerin oranı yüzde 32.8 olurken, “Devlette çeteleşme olduğu doğru ama bazı kişilere de gözdağı vermek için davaya dahil ediyorlar” diyenlerin oranı ise yüzde 26.9 çıktı.



“Bu dava tamamen AKP’nin siyasi bir manevrası diyenlerin oranı da yüzde 14.5 olarak ortaya çıktı.



Eğitim seviyesi yükseldikçe, “Çeteleşme var ama bazı kişilere de gözdağı veriyorlar” yanıtlarının arttığı gözlendi.



Araştırma sonuçları



“Ergenekon örgütünün var olduğuna inanmıyorum” diyenler yüzde 20.3. Üniversite mezunlarının yüzde 62’si Ergenekon’un varlığına inanıyor. “Bugün seçim olsa oyumu AKP’ye veririm” diyenlerin yüzde 74.9’una göre Ergenekon var. Bu oran “Oyum MHP’ye” diyenlerde yüzde 64.3’e, “Oyum CHP’ye” diyenlerde ise yüzde 51’e düşüyor.



Dava sürecinin işleyişi



Araştırma şirketinin yaptığı açıklamaya göre, seçmen kamuoyunda Ergenekon örgütü diye bilinen bir gizli yapılanmanın olduğuna yüksek oranda inanıyor. CHP seçmeni hariç tüm partilerin seçmenlerinin önemli bir bölümüne göre, "Bu dava suç işlemiş çetelerin / darbecilerin yargılandığı bir davadır."



Ergenekonla ilgili seçmen kanaatlerindeki farklılık dava sürecinin işleyişi ile ilgili düşüncelerde ortaya çıkıyor. "Ergenekon diye bir örgüt vardır, bu dava çetecilerin yargılandığı davadır" diyen her 3 kişiden biri, bir çeteleşme olduğu doğru ancak, "Bazı kişiler davaya dahil edilerek gözdağı verilmeye çalışılıyor" diye düşünüyor.



Araştırma, 17-19 Ocak 2009 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 33 il ve 121 ilçede bunlara bağlı 134 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden bin 201’i kadın toplam 2 bin 407 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.



Çalışmanın yürütüldüğü 33 il ise şöyle: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak.

