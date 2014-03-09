'Siz kumsalda siyaset yapın, biz kumsalda da karada da yapacağız'

Muhalefet partilerine yüklenen Başbakan Tayyip Erdoğan, “Ey CHP ne hizmet verdin bu millete onu anlat. Şanlıurfa’ya geldi mi, programda var mı? Niye gelsin? Onlar kumsallarda siyaset yapmaya devam etmeye devam etsin. Kumsalda da yaparız karada da yaparız. 780 bin kilometrekarenin tamamında yaparız ama onlar yapamaz” dedi.

MHP’yi de eleştiren, Başbakan Erdoğan, “Hep söylerim, Bahçeli Sivas’tan öte geçebiliyor musun? Geçemez, belki sembolik olarak bir iki yere gelir. Onlar için Türkiye 780 bin kilometre kare değil. Siyaseti orada yaparlar. Ama biz her yerde yaparız, bizim için 780 bin kilometrekarenin tamamı Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın hedefinde, Şanlıurfa’da Osman Baydemir’i büyükşehir belediye başkan adayı gösteren BDP de vardı. Erdoğan, “BDP, sen nerede siyaset yapıyorsun? Şimdi geldiler Şanlıurfa’da siyaset yapmaya. Gelin 30 Mart’ta bu BDP’ye güzel bir cevap verin. Buna hazır mıyız? Tüm ilçelerde, Şanlıurfa sizi büyükşehir kim yaptı? Bu 3 partinin tamamı da Şanlıurfa’nın büyükşehir olmasına karşı çıktılar. Üçü de… Yakıştırmadılar. Bunların derdi hizmet değil, bunların derdi ideolojik siyaset” ifadesini kullandı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da halka seslendi.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Şanlıurfa bugün yine bir tarih yazıyor. Şanlıurfa AK Parti'ye, Başbakanı'na, demokrasiye sahip çıkıyor. Şanlıurfa 30 Mart seçimlerindeki rengini belli ediyor.

Terör sorununu çözmeyelim diye partimizi kapatmaya kalktılar ama başaramadılar. Yolumuza dimdik devam ettik. Pensilvanya'daki zat ve maşaları yargı ve emniyet içinde de örgütlenmiş. Çözüm sürecinden rahatsız oldular.

Hayatı boyunca Said Nursi'ye huzur vermeyen CHP zihniyeti öldüğünde de onu rahat bırakmadı.

Şafkat Tepe dizisinde sadece Peygamberimize değil, çözüm sürecine, Kürt kardeşime de hakaret ediliyor. Pensilvanya terörün çözümünü engellemek için CHP ve MHP'yi kullanarak hücumlar yapıyor. Ben buradan Said'i Nursi'nin diliyle konuşuyorum: “Zalimler için yaşasın cehennem” diyorum. Evet, zalimler için yaşasın cehennem. Çünkü onları ancak orası paklar. Kardeşlerim, bu yolda biz emin adımlarla gidiyoruz. Ne dedik, biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Bu mücadelede çok şehit olanlar oldu. Ne olur sanki biz de şehit olsak. Ondan daha yüce makam var mı, ondan daha güzel makam var mı? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi çok söyledik. Dolayısıyla aynen bu kararlılıkla yola devam edeceğiz. Aldatıldıklarını 30 Mart akşamı çok iyi anlayacaklar.

Hepsine diyorum ki, siyaset meydanda yapılır. Meydanda… Bunlar meydanda değiller, kimisi bir terör örgütünün arkasına sığınıyor. Kimisi aynen, böyle bir örgütün bu bildiğiniz cemaat değil, koyun bunu kenara, bu artık siyasi bir örgüttür. Dini bir cemaat değil. Ne ararsanız var bunlarda, Yalan, takiye, iftira, fitne, fesat var.

İftira ile, yalanla asla siyaset yapılmaz. Siyaset sandıkta yapılır. Siyaset şantajla, tehditle, provokasyonla yapılmaz. Bunlar bir kez daha çuvalladılar. Benim milletimin ferasetine çarptılar. 30 Mart’ta göreceksiniz. Millet korsan siyasete çok anlamlı bir cevap verecek. Korsan kasetçiliği de çok anlamlı bir cevap verecek. Korsan siyasetini elinin tersiyle itecek. Bu Pensilvanya artık son kirli numaralarını, son tahriklerini, son montajlarını piyasaya sürmeye başladı. 30 Mart’ta şu çıkacak, 15 Mart’ta şu çıkacak, 25 Mart’ta şu çıkacak. Neyiniz varsa dökün ortaya. Benim milletim size inanmıyor.

Geçenlerde bir TV programına çıktım. Programda montajların nasıl yapıldığını gösterdim. Düşünebiliyor musunuz? Bahçeli gibi birisi Öcalan’a nasıl methiyeler düzüyor. İzlediniz mi, inandınız mı? Aynı mıydı, dudak okumalarına bakın o da aynıydı. Aynı şeyi Kılıçdaroğlu da İstanbul adayının yolsuzluklarını anlatıyor. Konuşma alkışlar, montaj dublaj nasıl. Teknoloji nasıl ilerlemiş. Tutuyorlar bunu bize yapmaya çalışıyorlar. Meydanda ne yapıyorsunuz onu söyle. Ey CHP ne hizmet verdin bu millete onu anlat. Şanlıurfa’ya geldi mi, programda var mı? Niye gelsin? Onlar kumsallarda siyaset yapmaya devam etmeye devam etsin. Kumsalda da yaparız karada da yaparız. 780 bin kilometrekarenin tamamında yaparız ama onlar yapamaz.

Hep söylerim, Bahçeli Sivas’tan öte geçebiliyor musun? Geçemez, belki sembolik olarak bir iki yere gelir. Onlar için Türkiye 780 bin kilometre kare değil. Siyaseti orada yaparlar. Ama biz her yerde yaparız, bizim için 780 bin kilometrekarenin tamamı Türkiye’dir.

BDP, sen nerede siyaset yapıyorsun? Şimdi geldiler Şanlıurfa’da siyaset yapmaya. Gelin 30 Mart’ta bu BDP’ye güzel bir cevap verin. Buna hazır mıyız? Tüm ilçelerde, Şanlıurfa sizi büyükşehir kim yaptı? Bu 3 partinin tamamı da Şanlıurfa’nın büyükşehir olmasına karşı çıktılar. Üçü de… Yakıştırmadılar. Bunların derdi hizmet değil, bunların derdi ideolojik siyaset…