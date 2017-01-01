"Siz 'içeride’yken biz de 'içeride'yiz; hep birlikte iyi bir Cumhuriyet çıkarmak için omuz omuzayız"

Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar ve çalışanları tutuklu bulunan meslektaşları için yeni yıl mesajı gönderdi. "Siz 'içeride’yken biz de 'içeride'yiz" denen mesajda, "Siz de dışarıdasınız, yan masadasınız, alt katta, üst kattasınız. Bizimle birliktesiniz. Hep birlikte işimizi yapıyoruz. Hep birlikte iyi bir Cumhuriyet çıkarmak için el ele, omuz omuzayız" ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet'in yeni yıl mesajı şöyle:

Bugün yeni bir yıla başlıyoruz. Umutların yeşerdiği, demokrasinin güçlenip zenginleştiği, özgürlüklerin prangalarından kurtulduğu, refaha, esenliğe bakan pencerelerin ardına kadar açıldığı bir yıl diliyoruz.

2016’yı uğurladık. Zor bir yıldı. İnsanlığa acılar getiren bir yıldı. Kan gölüne döndürülmüş Ortadoğu’da acıyı, utancı ve çaresizliği hep birlikte yaşadık; yüreklerimiz dağlandı. Yıl boyunca barış da, barış umudu da çok uzakta kaldı. İnsanlık bunu hak etmedi.

Ülkemizde kanlı bir askeri darbe girişimi yaşadık. Darbeyi püskürtmenin sevincini yaşayamadık. Darbeyi bahane kılan bir zihniyet demokrasinin, özgürlüklerin, düşüncenin üstüne çöktü. Cadı avı dur durak bilmedi; hapishaneler doldu taştı. Ülkemiz bunu hak etmedi.

Bugün yeni bir yıla başlıyoruz. Umutların yeşerdiği, demokrasinin güçlenip zenginleştiği, özgürlüklerin prangalarından kurtulduğu, refaha, esenliğe bakan pencerelerin ardına kadar açıldığı bir yıl diliyoruz. İnsanlık ve ülkemiz bunu hak ediyor...

Biz dışarıdakiler’den Biz içeridekiler’e

Hayır, başlıkta bir Türkçe yanlışı yok. Siz “içeride’yken biz de “içeride”yiz. Bunun tersi de doğru. Siz de dışarıdasınız, yan masadasınız, alt katta, üst kattasınız. Bizimle birliktesiniz. Hep birlikte işimizi yapıyoruz.

Hep birlikte iyi bir Cumhuriyet çıkarmak için el ele, omuz omuzayız. Her gün gibi bir gün yaşıyoruz işte. Tek bir başlık için bile tartışıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, yoruluyoruz; sonra başlığımızı beğenip gülümsüyoruz. Gazetemiz bir kuşatma altında. Bunu biliyoruz. Hukuk mahkemeleri üstünden “patronsuz patronumuzu”, yani Cumhuriyet Vakfı’nı ele geçirmeye çabalıyorlar. Bunu biliyoruz. Ceza mahkemeleri üstünden yöneticilerimizi, yazarlarımızı, çizerlerimizi “içeri”ye atıp gücümüzü kırmayı deniyorlar.

Bunu biliyoruz. Zaten sınırlı olan mali kaynaklarımızı kısıp kurutup Cumhuriyet’i susturmak istiyorlar. Bunu biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Ancak hepsini göğüsleyecek, bu kuşatmayı kıracak gücümüz olduğunu da çok iyi biliyoruz. Dün akşam gazetemizi hazırladıktan sonra hep birlikte beşinci kattaki geniş salonda toplandık.

Kocaman bir fotoğraf çektirdik. Bugün birinci sayfamızı o fotoğraf süslüyor. Sizlere gülümsedik; sizlere yeni yıl dileklerimizi yolladık. Yeni yılı “iyi bir yeni yıl” yapacağımıza güvenerek sizlere el salladık. Bedenimiz burada, yüreğimiz Silivri’de. Mesleğimizin bize yüklediği ve şu dönemde yaşamsal değer ve önem taşıyan sorumluluğumuzun bilincinde iyi bir Cumhuriyet; bir önceki günden daha iyi bir Cumhuriyet hazırlamaktan başka derdimiz yok. Gücümüzü “biz” olmaktan alıyoruz. Kimisi Silivri’de, kimisi Cumhuriyet binasındaki “bizler”iz biz... Hepimize nice nice yıllar, nice nice “Cumhuriyet”ler...