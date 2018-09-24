Sosyal medyada yeni trend #fallingstars (kayan yıldızlar) dünyadaki starların yeni gözdesi. Hollywood yıldızları başta olmak üzere milyonlarca Instagram kullanıcısının düşme konseptli farklı fotoğraflarını paylaştığı bu akım Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin içinden geçtiği kur krizi ve Türk Lirasının değerini yitirmesine atıfta bulunarak, muhafazakar kitle için önem arzeden Necip Fazıl’ın yıllar önce kaleme aldığı 'Gençliğe Hitabe'yi bugüne yeniden uyarladı. Yazar Hakan, "Kayan yıldız' akımına omuz veren, şu başörtülü kardeşlerimiz, herkesin olduğu gibi benim de fena halde dikkatimi çekiyor. Necip Fazıl yaşasaydı... Başörtülü hanımlara aynen şöyle seslenirdi: Siz güneşi lüks mağazaların girişinde unutmuş...Louis Vuitton Müslümanlarısınız!" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Necip Fazıl yaşasaydı bunlara ne derdi?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği şöyle bir ortamda...

- Pahalı markaları gözümüze sokan...

- Lüks otomobilleriyle hava atan...

- Tüketim çılgınlığının nesnesi haline gelen...

- Dertsiz, kasavetsiz bir imaj çizen...

- Ve “kayan yıldız” akımına omuz veren...

Şu başörtülü kardeşlerimiz, herkesin olduğu gibi benim de fena halde dikkatimi çekti, çekiyor.

Bugünkü iktidara ideolojik olarak yol göstericilik yapan Necip Fazıl’ın yıllar önce kaleme aldığı “Gençliğe Hitabe” adlı bir metin vardır.

O metinde Necip Fazıl, aynen şöyle der:

“Siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız!”.

Necip Fazıl yaşasaydı...

O metni azıcık günceller ve bu başörtülü hanımlara aynen şöyle seslenirdi:

- Siz güneşi afili otomobilinizin koltuğunda unutmuş...

- Siz güneşi pahalı markaların amblemlerinde unutmuş...

- Siz güneşi lüks mağazaların girişinde unutmuş...

Louis Vuitton Müslümanlarısınız!"

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