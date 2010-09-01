'Siz bize Türklüğü dayatamazsınız'

T24- BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna, aldıkları boykot kararını değerlendirirken, “Biz niye ölümlerden ölüm beğenelim. Eğer boynumuzda bir ilmek varsa o ilmeği kimin çekeceğine niye karar verelim. Bizim boykot kararımız o ilmeği kesme kararıdır. Celladımızı seçme değil” dedi.



Mardin’in Midyat İlçesi’nde dün akşam partisinin düzenlediği etkinlikte 500 kişiyehitap eden Ayna, kimlik mücadelesi verdiklerini, tanınmak ve bunu resmileştirmek istediklerini söyledi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Emine Ayna, “Anayasada ‘Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür’ dediği için karşı çıktık. Dedik hayır biz Kürdüz, ama bu ülkenin vatandaşıyız. Ama bu ülkede bu topraklarda yaşıyoruz. Siz bize Türk diyemezsiniz, Türklüğü dayatamazsınız dedik. Anayasada bu değişmelidir. Tekçilik değişmelidir dedik. Peki Başbakan ne dedi, açılımı tartışırken de şimdi anayasa paketinin il il dolaşıp propagandasını yaparken de diyor ki, ‘Tek milletten asla vazgeçmeyiz, tek dilden asla vazgeçmeyiz’ diyor” dedi.



Anayasanın bir halkın nüfus cüzdanı olduğunu belirten Ayna, “Eğer o anayasa da senin ismin varsa hakların vardır. Senin ismin yoksa hakların yoktur. Bu nedenle biz diyoruz ki bu anayasayı tanımıyoruz, biz yokuz içinde” dile kouştu. Referandumda sandıkların kurulacağını, oy pusulalarında ’hayır’ ve ‘evet’ dışında başka seçenek bulunmadığını söyleyen Emine Ayna, boşkot gerekçesini şöyle anlattı:



“Bize söylenen gidin ya ‘evet’in altına mühür basın ya da ‘hayır’ın altına mühür basın, başka seçeneğimiz yokmuş gibi. Mahkum değiliz, kötünün iyisi diye bir şey yoktur, kötü kötüdür. Biz gidip artık bize 85 yıldır yaptırdıkları gibi kimliksizliğimizin, isimsizliğimizin, tanımsızlığımızın altına mühür basmayacağız. Bizi temsil etmeyen anayasaya biz artık evet demeyeceğiz. 25 maddelik bir değişiklik var, o 25 maddelik değişiklikte AKP iktidar mekanizmalarının tamamını ele geçiriyor. CHP ise kaybediyor.”