“Siyasilerin yüreklerindeki taşları atmasının zamanı geldi; daha ne olmasını bekliyorsunuz?"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, partisinin vekilleri ile birlikte KHK ile ihraç edilen ve 71 gündür işlerine geri dönmek amacıyla açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak için basın açıklaması yaptı. Usluer, “Siyasilere sesleniyorum, yüreğinizdeki taşları atmanızın zamanı geldi” dedi.

Basın açıklamasına CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker ve Sibel Özdemir, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de katıldı.

71 gündür açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça için bir araya gelen CHP’liler adına konuşan Usluer şunları dile getirdi:

“Ben bir tıp profesörü olarak Nuriye ve Semih’in durumlarından endişeleniyorum fakat bu durumdan endişelenmek için illa da tıp doktoru olmak gerekmiyor. Tüm yurtta vatandaşlarımız Nuriye ve Semih için endişeli. Burada haklı bir adalet mücadelesi veriliyor. Bu insanlar bir gece yarısı KHK’si ile işlerinden oldular ve bunun hukuki hiçbir yanı yok. AKP’nin dayattığı Anayasa ile Hakimler Savcılar Kurumunun siyasallaşacağını söylemiştik ve öyle de oldu. Şimdi böyle taraflı bir yargıdan nasıl bir adalet bekleyebiliriz soruyorum! Ülke 10 aydır OHAL ile cendereye alınmış durumda. Bunu sözüm ona FETÖ ile mücadele için yaptılar ama her ne hikmetse kendilerine muhalif herkesin sesini kesmek için yani kendi ikballeri için kullandılar ve kullanamaya devam ediyorlar. OHAL Komisyonu kurdular, yine soruyorum, Darbe Araştırma komisyonu ne işe yaradı ki OHAL Komisyonu bir işe yarasın. Buradan adalet çıkmaz! Ben bir siyasetçi olarak ama önce bir vatandaş olarak, önce bir anne olarak bu ülkenin milletvekillerine, bakanlarına, başbakanına ve bir yerlerde bir şeylere nokta koymak için giden fakat noktalayamayanlara sesleniyorum; yüreklerinizdeki taşı çıkarıp atmanızın zamanı geldi. Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Bugün ülkenin bu durumlara düşmesine sebep olanlar bilsinler ki Türkiye sizin ayaklarınızda ezilecek bir ülke değildir. İşte insanlar haklı mücadeleleri için canlarını ortaya koyuyor. Bu direnişi görün ve Nuriye ve Semih’in haklı taleplerini yerine getirin.” ​