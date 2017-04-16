Siyasilerin referandum açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Küçükçamlıca Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, "Bugünkü halk oylaması, bu referandum, sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur.

Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, referandumda oyunu seçim bölgesi İzmir'de kullandı. Yıldırım "Güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'nda oyunumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 vilayetimizde ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımız huzur içinde kardeşlik içinde medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Tercihlerini yapıyorlar akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç, ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır. Teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı. Kılıçdaroğlu “Son derece güzel bir kampanya götürdük. Bütün vatandaşlarımızı kucakladık, kimseyi ötekileştirmedik. Türkiye'nin kaderini oyluyoruz. Bütün vatandaşlarımız sandığa gidecek ve oylarını kullanacaklar. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkar ve hep birlikte Türkiye'nin temel sorunlarını tartışma imkanı buluruz” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli, "Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirdiğimiz için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Miletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyasette gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya gidecektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

MHP’den ihraç edilen genel başkan adaylarından Meral Akşener oyunu kullandıktan sonra görüşlerini attığı tweet ile dile getirdi. Akşener, "Anayasa değişikliği referandumu için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize, demokrasi, adalet ve huzur getirmesini dilerim" dedi.

CHP milletvekili ve eski genel başkanı Deniz Baykal oyunu Antalya'da kullandı. “Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisiyle, kendi tarihiyle, kendi geleceğiyle bir anlamda bir hesaplaşma oylaması bu" şeklinde konuşan Baykal, "Hepimiz görevimizi yapmaya çalıştık. Artık karar, tercih milletin. Umarım Türkiyemizi yeni sıkıntılara sürükleyecek bir tabloyla karşı karşıya kalmayız" dedi. Baykal, "Demokratik bir cumhuriyet tercihinin halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkması halinde, inanıyorum ki yeni bir enerjiyle geleceğe doğru Türkiye daha kararlı bir şekilde yürüme fırsatını bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Yarın sabahtan itibaren Türkiye, yeni bir Türkiye olacak. Bu referandumun sonuçlarına göre, Türkiye inşallah çok daha hızlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Ben uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum. Herkesin oy kullanmasını arzu ederiz. Ne kadar çok oy kullanılırsa bu o kadar çok milletimizin demokrasiye, iradesine ve geleceğine sahip çıktığı anlamına gelir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş Diyarbakır'da oyunu kullandı. Demirtaş, "Bu referandum sonucu umuyorum ki halkımızın barışa, demokrasiye, özgürlüğe giden yolunda çok hayırlı olur" dedi.

HDP sözcüsü Osman Baydemir oyunu HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile birlikte Ankara'nın Dikmen semtinde kullandı. Baydemir, "Yeni bir kapının açılmasına vesile olsun. Sonuç itibari ile demokrasi, özgürlükler, memleket kazansın. Onurlu bir barışa giden yolun kapıları açılsın. Bugün sandığa giden milletin iradesi her ne ise sandıktan çıkan ve kayıtlara geçen iradede o olsun. Bugün en ufak bir çatışmanın yaşanmadığı bir gün olsun. Şiddetsiz ve hilesiz bir gün olsun. Netice itibari ile bu ülkenin hayra, güzelliklere ve yeni bir sayfanın açılmasına ihtiyacı var. Bugün sandık başına gitmek oy kullanmak ne kadar mühimse sandığa giren iradenin eksiksiz korunması da en az bu kadar önemlidir" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu İstanbul'da kullandı. Gül, "Demokrasilerde önemli konular tartışılıyor ve halkın önüne geldikten sonra da son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek, ondan sonra da saygıyla karşılamak. Türkiye'nin hep geleceğe bakmasını ve ümit ediyorum ki bundan sonra her şey geride kalır, Türkiye'nin geleceği için, bütün vatandaşlarımızın, herkesin mutluluğu için. Türkiye'nin geleceği açık, parlak ve öngörülebilir yapılır. İnşallah iyi olur" şeklinde konuştu.

Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu, referandum sonucuna ilişkin "Hayır çıkarsa da kimsenin infiale kapılmasına gerek yok, evet çıkarsa da kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burası bizim memleketimiz" yorumunda bulundu.