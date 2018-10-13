Siyasilerin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklifleri komisyona sevk edildi; AKP şimdi ne yapacak?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) temsilcilerinden oluşan bir heyetin, geçen hafta mağduriyetin giderilmesi için yasal bir düzenleme yapılması yaklaşımında olumlu mesajlar aldıkları Meclis’te, kanun teklifleri bu hafta sonu esas komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Teklifin, komisyon gündemine geleceği tarih merak konusu.

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede kilit parti konumundaki MHP teklif sahiplerinden biri olmasına rağmen AKP ile uzlaşmaya dikkat çekiyor. Kulislerde, MHP’nin seçim ortağı AKP’nin dışında bir tutum sergilemeyeceği belirtiliyor. AKP’nin bu konuda bir çalışma yapıp yapmayacağı konuşurken, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da, kabinenin gündeminde olmadığı açıklaması yapmıştı.

İç tüzük 37’ye mi gidiyor?

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifleri ilgili komisyona havale edilmediği takdirde İç Tüzük’ün, “Komisyonlarda İnceleme Süresi” başlıklı 37. Madde işletiliyor. Madde, 45 gün içinde görüşülmeyen tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamenin doğrudan Genel Kurul’a indirilebileceğini düzenliyor.

İç tüzük’ün ilgili hükümleri şöyle:

Komisyonların toplantıya çağrılması

MADDE 26- Komisyonlar, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılır. Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden yapılır. Bu çağrıda komisyon başkanınca hazırlanan gündem de belirtilir. Ancak, komisyon gündemine hâkimdir, üyeleri tarafından gündeme alınması teklif edilen işler hakkında karar verir.

Bu çağrı ve gündem komisyon üyelerine, Başbakanlığa, ilgili bakanlıklara ve parti gruplarına ve diğer ilgili komisyonların başkanlıklarına ve teklifleri gündemde yer alan kanun teklifi sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden ilk imza sahibine gönderilir; ayrıca ilan tahtasına asılır.

Üyelerinin üçte biri tarafından Komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar, Başkanlarınca toplantıya çağrılır.

Komisyonlarda inceleme süresi

MADDE 37- Tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden itibaren en geç kırkbeş gün içinde sonuçlandırılması gerekir.

Bu sürenin bitiminde, tasarı, teklif ve kanun hükmünde kararnamenin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri isteyebilirler. Bu istemler üzerine komisyon, Hükümet ve teklif sahibi beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilir. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. Bu istemler, her hafta Salı günü ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla bir tane olmak üzere işleme alınır. Bir milletvekili bir yasama yılında bu kapsamda bir defadan fazla istemde bulunamaz.

Süresi içinde komisyonda görüşülmeyen kanun hükmünde kararnameler, doğrudan Genel Kurul gündemine alınmak üzere Meclis Başkanlığınca Danışma Kuruluna götürülür.

Başkanlıkça esas komisyon dışında, tali komisyonlara da havale edilmiş olan bir konu bu komisyonlarca on gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre Başkanlıkça kısaltılabileceği gibi komisyonun müracaatı halinde en çok on gün daha uzatılabilir.

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