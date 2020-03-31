Siyasilerden ve iş dünyasından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na siyasiler ve iş dünyası başta olmak üzere pek çok isimden destek geldi.

Erdoğan'ın 7 maaşını bağışladığını açıkladığını ve kabineden isimlerin bağışlarıyla toplamda 5 milyon 200 bin lira toplanan kampanyaya, bağış yapan isimler şöyle:

MHP lideri Devlet Bahçeli 5 maaşını bağışladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşı ile katıldığını açıkladı. Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 3 aylık maaş

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşımla destek veriyorum. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür." sözleriyle kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

TOBB'dan 10 milyon lira

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

YÖK de kampanyaya katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

Kampanyaya kendisi ve ve bütün YÖK üyelerinin birer aylık maaşlarını bağışlayarak katıldıklarını bildiren Saraç, "Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 15 milyon lira

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

HDP'li adayın yerine mazbata alan AKPli Akman 3 maaşını bağışladı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kampanyaya 3 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Akman, “Bu anlamda, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı günlere hızla erişebilmesi için fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 3 maaşını bağışladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor" diyerek destek oldu.

Elazığ'da Vali, Başkan ve Rektör maaşlarını bağışladı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.

Çankırı Belediye Başkanı'ndan 2 maaş

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin destek verdiği Milli Dayanışma Kampanyasına ben de 2 aylık maaşımı bağışlıyorum. Büyük Türk milleti omuz omuza verince aşamayacağı engel yoktur" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı 1 maaş bağışladı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaş ile katkıda bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü 1 maaşını bağışladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kampanyaya bir aylık maaşıyla destek oldu.