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Siyasilerden ilk tepkiler...

Siyasiler, TSK'nın zirvesindeki emeklilik kararlarını yorumladı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, ''Bu sorun sadece terfilerden kaynaklanan bir sorun değil'' dedi.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Siyasiler, TSK'nın zirvesindeki emeklilik kararlarını yorumladı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, ''Bu sorun sadece terfilerden kaynaklanan bir sorun değil'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarının istifasını değerlendirirken “Maalesef AKP’nin her zamanki baskıcı anlayışı, kural tanımaz yöntemi bu noktaya getirmiştir. Bu, kabul edilebilecek bir durum değildir. Terfilerin nasıl yapılacağı yasalarda açık ve nettir. Bu sorun sadece terfilerden kaynaklanan sorun değil belli ki. Çok önemli sorunlar var. Bu sorunlar bugüne kadar hep ötelendi, hep üstü kapatıldı. Umut ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan’ın kural tanımaz gidişatına dur diyecektir.” dedi.

Türkiye’nin böyle bir manzarayla daha önce hiç karşı karşıya gelmediğine dikkat çeken Tekin, yaşanan kriz karşısında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün tavrını merakla beklediğini ifade etti.


Kılıçdaroğlu Ankara'ya dönüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun  tatilini yarıda keserek Ankara'ya döneceği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, bir süredir Ankara dışında tatilini geçiren  Kılıçdaroğlu'nun, yaşanan son gelişmeler üzerine Ankara'ya döneceği belirtildi. 


Bahçeli: AKP gözünü TSK'ya dikmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı ve üç Kuvvet Komutanı’nın emekliliklerini istemesiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada,”Bu olağandışı gelişmenin ciddi bir devlet krizine kapı araladığı gün gibi ortadadır. Esasen siyasi iktidarın yargının AKP’lileştirilmesinden sonra gözünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne diktiği ve bundan kaynaklanan gerilimlerin önlenemez ve yönetilemez bir aşamaya geldiği anlaşılmaktadır” dedi.
 




Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım: Mahkeme kadıya mülk değil 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi ziyareti çıkışında soru üzerine komuta kademesindeki istifaları değerlendirdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, komutanların görevden ayrılmak istemelerini, "Bu bir irade beyanıdır. Bunun değerlendirilecek bir yanı yoktur. Devlette süreklilik esastır. Mahkeme kadıya mülk değildir. Hepimiz ilahiyane bir görevde kalacak değiliz. Bu bir irade beyanıdır, emekliliklerini istemişlerdir gereği yapılır" dedi.



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