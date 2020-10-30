Siyasilerden hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Bir süredir kanser tedavisi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın ölümünün ardından siyasiler sosyal medyada başsağlığı mesajlarını iletti. ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Yılmaz'ın oğlunun ölümünün ardından kendisini toparlayamadığını belirterek, "Turgut Özal'dan sonra derin izler bırakan bir devlet adamıydı. Ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ülkesini zarara uğratacak hiçbir icraatın içerisine girmedi" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Allah taksiratını artırsın. Ne zaman defnedilecek kararı verilmemişti henüz ben görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Marmara İlahiyat ve Çamlıca Camii üzerinde duruyoruz dediler. Henüz kararı kesin vermediklerini söylediler. Gerek Başbakan, gerek Dışişleri Bakanı, gerekse Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı. Aynı zamanda tabi hemşerim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermişti. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Ben tüm ailesine, başta eşi olmak züere, baş sağlığı diliyorum.Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yılmaz'ın vefatında derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "sosyal medya hesabından, Türk siyasetinin değerli ismi, eski Başbakanlarımızdan Sn. Mesut Yılmaz’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi ülkemize yaptığı önemli hizmetlerle hatırlanacak, anılacaktır. Allah rahmet eylesin, ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hayatını kaybeden eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun" dedi.

Eski ANAP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Pehlivanoğlu, "Büyük bir devlet adamıydı. Ülkemizin çok sıkıntılı günlerinde sorumluluk alarak ülkeyi demokrasiden çıkarmamak için büyük bir gayret sarf etmiştir. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu ülke Mesut Yılmaz'ı hiçbir zaman unutmayacak" ifadelerini kullandı.

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Mesut Yılmaz'ın ailesiyle sürekli iletişimde olduğunu belirterek, "Turgut Özal'dan sonra derin izler bırakan bir devlet adamıydı. Ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ülkesini zarara uğratacak hiçbir icraatın içerisine girmedi. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eski Dışişleri Bakanımız ve Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Hakk'ın rahmetine kavuşan eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz Beyefendiye Yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun" paylaşımını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ,"Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine rahmet, başta eşi Berna Yılmaz hanımefendi olmak üzere tüm kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Eski Başbakanlarımızdan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve yakınlarının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu, "Şimdi gelen bir haber. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetmiş. Biz yönetimi döneminde çok eleştirmişizdir. Ancak artık cevap veremeyeceği hususlara girmemek gerekiyor. Kendisine rahmet ailesine de baş sağlığı diliyorum" dedi.