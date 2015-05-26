Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Ligin bitmesine bir hafta kala 20. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a liderler de tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sarı kırmızılıları 4'üncü yıldız için kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray Futbol Takımının, Spor Toto Süper Lig 2014-2015 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

Twitter'dan mesajlar

Başbakan Davutoğlu da Spor Toto Süper Lig'in 2014-2015 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti. Davutoğlu, Twitter hesabından "Spor Toto Süper Lig'in 2014-2015 sezonunda şampiyonluğunu ilan ederek 4'üncü yıldıza ulaşan Galatasaray kulübünü ve camiasını tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, Galatasaray'ı Twitter'dan kutladı. Kılıçdaroğlu iletisinde şu ifadeleri kullandı: Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyor, tüm kulüplerimize Avrupa Kupalarında başarılar diliyorum.