Siyasilerden 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kutlama mesajı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan mesajda, "Kurtuluş Savaşımızın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’da aziz milletimiz, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" denildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla bir video mesaj yayınladı. Mesajında, “19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızıdır. 19 Mayıs 1919 karanlığın bitişini müjdeler” diyen Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bir milletin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı 19 Mayıs’ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin gençlerine armağan etti. Bugün, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey bekliyor. Gençlerimizle omuz omuza yeni bir Türkiye inşa etmenin tam zamanı, 24 Haziran’da güçlü bir Türkiye’ye adım atmanın tam zamanı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99’uncu yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.”

Cumhurbaşkanı adaylarından 19 Mayıs mesajı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter hesabından seçim kampanyasına dair paylaştığı videoda, ""#GençlerİnceDüşünüyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" yazarak kutladı.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Spor ve Gençlik Bayramı'nı kutladı. Akşener, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! #YüzünüGüneşeDönTürkiye" diye yazdı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhrubaşkanı adayı doğu Perinçek ise, "Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk gibi düşüneceğiz. Atatürk gibi olacağız. Atatürk gibi yapacağız. Milletimizden sorunları Atatürk gibi bilgi ve cesaretle çözmek için yetki istiyoruz Milletimize güveniyoruz. #19Mayıs1919" diyerek kutladı.

Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bir milletin gücü topu, tankı değil inançlı gençleridir. İstiklal Savaşı; idealleri için can vermeye hazır inançlı gençlerle destansı bir zafere dönüşmüştür. Bu vesile ile ''19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı'' tebrik ederim. #19Mayıs1919" şeklinde kutladı.

Bakanlardan 19 Mayıs mesajı

Bakanlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla kutlama mesajı paylaştı;

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak,milletimizin ve devletimizin bağımsızlığını sağlamak için can vermiş şehitlerimizi,gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum.

Enerji Bakanı Berat Albayrak:

Büyük ve Güçlü Türkiye adına, ne kadar hayalimiz, ne kadar hedefimiz varsa tek dayanağımız, tek heyecanımız, tek motivasyonumuz gençlerimiz. Aklı hür, vicdanı hür, dünyaya kafa tutacak özgüvendeki gençlerimiz...



Enerjimiz gençliğimiz...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

19 Mayıs ruhuyla sahip çıktığmıız istiklalimiz ve istikbalimiz demokrasimiz ve cumhuriyetimiz gençlerimizin omuzlarında daha da yükselecek; ülkemiz gençlerimizin tarihimizden aldıkları ilhamla muasır medeniyetler seviyesinin en üstlerine çıkacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:

19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, istiklal ve istikbalimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum.