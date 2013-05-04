Siyasiler Twitter'da vatandaşın gerisinde

Sosyal medyada faal olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye’de milletvekillerinin yarıya yakını Twitter kullanmıyor. AKP’liler 6 milyon 878 bin takipçiyle Twitter’da başı çekiyor. En çok sırasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu takip ediliyor.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED), milletvekillerinin Twitter karnesini çıkardı.

301 milletvekili Twitter’ı kullanırken, buna göre şu istatistikler ortaya çıktı:

- Meclis’te 255 erkek, 46 kadın milletvekilinin twitter hesabı bulunuyor. Erkek milletvekillerinin yüzde 54’ünün, kadın vekillerin yüzde 58’i Twitter’ı kullanıyor. Milletvekillerinin yüzde 55’inin kendi adına twitter hesabı var.

- Milletvekillerinin takipçi sayılarına bakıldığında, AKP başı çekiyor. AKP milletvekillerinin Twitter’da 6 milyon 878 bin 849, CHP milletvekillerinin 2 milyon 377 bin 693, MHP milletvekillerinin 773 bin 753 ve BDP milletvekillerinin 741 bin 945 takipçisi bulunuyor.

- Vekil başına düşen takipçi sayısında, BDP, 46 bin 371 takipçiyle birinci sırada yer alırken, bu partiyi 40 bin 945 takipçiyle AKP, 30 bin 950 takipçiyle MHP ve 26 bin 418 milletvekiliyle CHP izledi.

- TBMM’de, milletvekili başına düşen takipçi ortalaması 35 bin 895. Kadın milletvekillerinin ortalama takipçi sayısı 18 bin 447, erkek milletvekillerinin ise 39 bin 43.

Ve kadın vekiller

- En fazla takip edilen kadın milletvekilleri sırasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin (205.401), CHP milletvekili Şafak Pavey (183.048), CHP milletvekili Emine Ülker Tarhan (77.448) ve BDP milletvekili Sabahat Tuncel (52.368).

- Twitter kullanan milletvekillerinin yüzde 56’sı AKP’li, yüzde 30’u CHP’li, yüzde 8’i MHP’li ve yüzde 5’i BDP’li. Siyasi partilere göre Meclis’teki milletvekili sayısına oranla en çok Twitter hesabına sahip siyasi parti ise CHP.

- CHP milletvekillerinin yüzde 67’sinin, BDP milletvekillerinin yüzde 55’inin, AKP milletvekillerinin yüzde 51’inin, MHP milletvekillerinin yüzde 47’sinin Twitter hesabı var.

- Twitter kullanan milletvekillerinin bölgelere göre dağılımında, sırayla Marmara Bölgesi (yüzde 29), İç Anadolu Bölgesi (yüzde 17), Ege Bölgesi (yüzde 14), Akdeniz Bölgesi (yüzde 11), Doğu Anadolu Bölgesi (yüzde 11), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (yüzde 9) ve Karadeniz Bölgesi (yüzde 9) geliyor. Rize, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce ve Bilecik milletvekillerinin Twitter hesabı bulunmuyor.

Takipçi oranları

- AKP milletvekilleri, diğer siyasi partilerle karşılaştırıldığında, Twitter’da daha çok kişiyi takip ediyor. AKP’li milletvekilleri 47 bin 758, CHP’li milletvekilleri 33 bin 44, MHP’li milletvekilleri 20 bin 307 ve BDP’li milletvekilleri 3 bin 959 kişiyi Twitter’dan izliyor.

- Milletvekilleri genel ortalamada kişi başı 350 kişiyi, parti bazında MHP’liler 812, CHP’liler 367, AKP’liler 284 ve BDP’liler 247 kişiyi takip ediyor.

- Sahte takipçi oranlarında BDP, yüzde 29 ile birinci sırada yer alıyor. BDP’yi yüzde 15 ile CHP, yüzde 13 ile MHP ve AKP takip ediyor.

Erdoğan birinci

- En çok takip edilenler ve takipçi sayıları: Recep Tayyip Erdoğan 2.443.831, Kemal Kılıçdaroğlu 1.125.140, Ahmet Davutoğlu 578.344, Egemen Bağış 560.975, Devlet Bahçeli 473.520, Bülent Arınç 398.694, Suat Kılıç 359.267, Mehmet Şimşek 333.518, Hakan Şükür 253.485, Muharrem İnce 215.794.

- Milletvekilleri 2009’dan bugüne kadar 452 bin 389 tweet attı. Tweetlerin yüzde 56’sı AKP, yüzde 29’u CHP, yüzde 10’u MHP ve yüzde 5’i BDP milletvekilleri tarafından paylaşıldı.

- MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 12 bin 974 tweetle milletvekilleri arasında birinci sırada yer aldı. Günlük ortalama en çok tweet atan milletvekilleri AKP’li iki milletvekili Şirin Ünal (34), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin (31.5).