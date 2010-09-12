Siyasiler sandık başında ne dedi?

T24 - Oyunu kullanan bakanların pek çoğu, CHP'nin refarandum öncesinde sıkça dile getirdiği "'hayır'lı olsun" sözünü tekrar etti, ama tek farkla: "Hayırlı olsun."









ABDULLAH GÜL



Yarından itibaren Türkiye'nin hep beraber kucaklaşarak önüne bakması gerekir



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile konutundan yürüyerek Çankaya İlköğretim Okulu'na geldi ve 1103 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Önemli konular söz konusu olduğunda demokrasilerde son sözü hep halkın söylediğini dile getiren Gül, halk oylaması sonucunun nasıl çıkarsa çıksın hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Gül, ''Neticeyi herkesin saygıyla ve büyük bir olgunlukla karşılaması gerektiğini vatandaşlarıma ve bütün Türkiye'ye hatırlatıyorum'' dedi ve şöyle devam etti:

''Bundan dolayı siyasetçiler zaman zaman miting meydanlarında niyetlerini aşan konuşmalar yapabilirler. Bütün bunların orada kalması gerektiği kanaatindeyim. Söylenenler söylendi, herkes söylediğini artık miting meydanlarında ve televizyon programlarında bırakmalı. Yarından itibaren Türkiye'nin hep beraber kucaklaşarak önüne bakması gerekir. Enerjisini halkın sorunları ile Türkiye'nin geleceği ile Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesi ve halkımızın daha mutlu olması ile uğraşmak gerekir. Şimdiden neticenin hayırlı olsun diyorum ve Türkiye'nin geleceğinin daha parlak olduğunu, hepimizin daha fazla çalışması gerektiğini, çocuklara gençlere çok daha güzel Türkiye inşa ettiğimizi hatırlatmak istiyorum.''











RECEP TAYYİP ERDOĞAN



Türkiye'yi sıçratacak bir sınav



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, halk oylaması için oyunu Üsküdar Burhaniye'de kullandı.

Kısıklı'daki ikametgahından Burhaniye İlköğretim Okuluna gelen Başbakan Erdoğan, burada 2130 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Erdoğan, bugünkü halk oylamasının Türkiye'nin demokrasisi ve özgürlükler için önemli olduğuna inandığı kadar, Türkiye'yi sıçratacak bir sınav olduğuna da inandığını söyledi.



Bugün Türk demokrasisinin çok önemli bir kırılma noktasında olduğunu, Türkiye'nin çok önemli bir sınavdan geçtiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

''Milletçe bugün çok önemli bir kararın içindeyiz. Arifesindeyiz demiyorum çünkü bir kaç saat içinde netice belli olacak. Hatta Güneydoğu Anadolu'nun bazı kırsal kırsal kesiminde sandıklar kapanmış, oralardan neticeler gelmeye başladı. Bu gösteriyor ki katılım iyi. Öyle zannediyorum ki neticeyi akşam alabileceğiz. Ülkemiz demokrasisi için, özgürlükler için bugünkü halk oylamasının çok önemli olduğuna inandığım kadar, Türkiye'yi sıçratacak bir sınav olduğuna inanıyorum.

Sabahtan bu yana aldığım bilgiler, Hakkari dışında aslında iyi bir katılım var. Hakkari'de de yine var. Bu noktada da başta valilerimiz ve güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda halkı rahatsız eden kesimleri, iyi kontrol altına aldılar. Halkın sandığa gidişini rahatlattılar. Onların o beklediği boykot inşallah sandıklarda gözükmeyecek. Bundan önceki halk oylamasında da o bölgede belli oranda sandığa gitmeme vardı ki o insanların kendi inisiyatifidir, bireysel taktiridir, bu onların hakkıdır ama dayatmayla olduğu zaman bu antidemokratiktir.''







HÜSAMETTİN CİNDORUK



Bu referandumu yapıp da rejime baskı uygulamayı düşünenler muvaffak olamayacaklar



Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, oyunu Şişli Maçka Akif Tunçel Endüstri Meslek Lisesi'ndeki 1122 numaralı sandıkta kullandı.

Cindoruk, bu referandumda kaybedeni bildiğini ve kaybedenin halk oylaması olduğunu söyledi. Halk oylamasının gereksiz olduğunun, insanları ve ülkeyi böldüğünün görüldüğünü savunan Cindoruk, oylama sonucu ister ''evet'' ister 'hayır'' çıksın, halk oylamasından vazgeçilmesi gerektiğini düşündüğünü bildirdi.

Halk oylamasının aralarında İsviçre'nin de bulunduğu bir kaç ülkede kaldığını, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi modern ve demokratik ülkelerin seçimle yetindiğini söyleyen Cindoruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu halk oylamasında sarf edilen paralara, emeğe acıyorum, insanların meydan meydan dolaştırılmasına ve bu meydan meydan dolaştırılan insanların ramazan günü çektikleri ıstırabı da çok iyi anlıyorum. Türkiye'de referandum kurumu iyi kullanılmamıştır. Ben inanıyorum ki halk bu referandumdan sıkılmıştır, bıkmıştır ve hoşuna gitmemiştir. Seçimlerde halk buna karşılık gereken sözü söyleyecektir. Burada çıkacak sonucu çok önemsemiyorum. Çünkü bu referandumu yapıp da rejime baskı uygulamayı düşünenler muvaffak olamayacaklardır. Çünkü 'hayır' oyları o kadar çok çıkacaktır ki onların önünü tıkayacağız. Şimdi siyaset yeniden başlıyor. Yeniden başlayan siyasette biz aklın temsilcisi olmaya devam edeceğiz.''







DENİZ BAYKAL



Diliyorum, milletimiz, hepimizin iftihar edebileceği bir tercih yapar



CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, oyunu kullanacağı Ayten-Şaban Diri İlköğretim Okulu'na eşi Olcay Baykal birlikte geldi.

Baykal, Türkiye'nin, siyasi tarihinin en önemli kararlarından birini vereceğini belirterek, referandum sonucunun ülkenin geleceğini etkileyeceğini söyledi.

Referandumda iyi bir sonuç çıkmasını dileyen Baykal, ''Bu ülke bütün bunalım dönemlerinde mucizevi denilebilecek büyük kararlar almıştır. Herkesi şaşırtmıştır. Milletimiz çok sevindirici ufuklar açmayı bilmiştir. Diliyorum, umut ediyorum, milletimiz hepimizin iftihar edebileceği bir tercih yapar. Bunalımlı bir dönemin daha da derinleşmemesini diliyorum'' dedi.









KAMER GENÇ



Biliyorum ki sandıklardan 'hayır' çıkacak



CHP Tunceli milletvekili Kamer Genç de oyunu Baykal ile aynı sandıkta kullandı. Genç, anayasa değişikliği ve referandumun ülke yararına olmadığını, aksine toplumda gerilim yarattığın ileri sürdü. Genç, ''Biliyorum ki sandıklardan 'Hayır' çıkacak'' diye konuştu.







DEVLET BAHÇELİ



Bu oylama, 2011 ve sonrası için Türkiye'nin geleceğinin belirlenmesinde bir dönüm noktası olacak



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.

''Bu halk oylaması, 2011 ve sonrası için Türkiye'nin geleceğinin belirlenmesinde bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Özellikle 2011 yılında siyasi gelişmelerin izini de ortaya koymuş olacaktır. O bakımdan önemli bir halk oylaması sürecini yaşıyoruz'' diyen Bahçeli, Türkiye'nin tüm sorunlarının, anayasada ifadesini bulan demokratik kurumlar aracılığıyla çözülebileceğini belirtti.

Bahçeli, sonuca ilişkin bir tahmini olmadığını belirtti.







HİLMİ ÖZKÖK



Havet diyorum



Urla EGİAD İlköğretim Okulu 1075 numaralı sandıkta oyunu kullanan Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, gazetecilerin, halk oylaması sonucunu nasıl gördüğüne ilişkin sorusuna, ''Havet diyorum'' diye cevap verdi.







MEHMET MEHDİ EKER



Katılım oldukça iyi görünüyor



Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, oyunu Diyarbakır'da kullandı.

Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 1259 nolu sandıkta oy kullanan Eker, şöyle konuştu:

''Bu saat itibarıyla katılım da iyi. Bir çok sandık kurulu başkanına sordum, yüzde 20'nin üzerinde bir kaç saat içerisinde kullanılmış olması iyi. Normal bir katılım. İl genelinde bize intikal eden, valiliğimize intikal eden herhangi bir sorun yok. Güvenlik tedbirleri zaten alınmış, huzur içerisinde vatandaşlarımız bu referandumla ilgili tercihlerini yapıyorlar. Hepimiz için, tüm milletimiz için inşallah iyi sonuçlar verir."







YALÇIN TOPÇU



İnşallah oylama neticesi, milletimizin faydasına olur



Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, ''Halk oylaması demokrasimizin en üst seviyede uygulamasıdır. İnşallah oylama neticesi milletimizin faydasına olur'' dedi.







Sadık Yakut: Türkiye için yarın yeni bit dönem başlayacak



TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, aynı sandıkta oy kullandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesindeki Ali Rıza Özderici Anadolu İmamhatip Lisesi'nde 1017 nolu sandıkta oyunu kullanan Sadık Yakut, ''Akşam Kayserispor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Türkiye basketbolda Sırbistan'ı yenerek finale çıktı. Her şey çok iyi gidiyor. Türkiye için yarın yeni bir dönem başlayacak. Bu akşam da hem sandıktan hem de basketbolcularımızdan iyi sonuçlar bekliyoruz'' dedi.







MEHMET ŞİMŞEK



Yüzde 54 civarında 'evet' oyu çıkabilir



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu, oylarını Gölbaşı'ndaki Şahin Sevin İlköğretim Okulu'nda kullandı.

Şimşek, referandum sonucunun ülke için iyi olması ve ülkenin önünü açması temennisinde bulunarak, ''Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük ve Avrupa standartlarında bir yargı için inşallah sonuçlar ülkemiz için güzelliklere, hayırlara vesile olur'' dedi.

Bir gazetecinin referandum sonucuyla ilgili tahminini sorması üzerine Şimşek, ''Daha önce söylemiştim, yüzde 54 civarında 'evet' oyu çıkabilir'' diye konuştu.







YILMAZ BÜYÜKERŞEN



Eskişehir'de referandum sonucu 'hayır' olacaktır



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, oyunu Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'nde, 1249 numaralı sandıkta kullandı. Kültürlü insanların yaşadığı Eskişehir'in aydınlık bir kent olduğunu ifade eden Büyükerşen, ''Eskişehir'de referandum sonucu 'hayır' olacaktır'' dedi.

Kahverengi gömlek, pantolon, ayakkabı giyen, şapka, kemer ve fuları da aynı renk olan Büyükerşen, kıyafetinin anlamının sorulması üzerine ''Kullanacağım oya, günün anlam ve önemine uygun şekilde giyinmeyi tercih ettim'' diye konuştu.

Büyükerşen, gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlerde kendisinin rol alıp almayacağının sorulması üzerine de şöyle konuştu:

''Her ne kadar genel seçimlere bir yıl olsa da hükümet referandum sonuçlarına göre seçimleri erkene alabilir. Bu hükümet gidicidir, gitmelidir de. Türkiye'nin geleceği için, ülkenin karşı karşıya kaldığı sıkıntılar nedeniyle hükümet gitmelidir. Türkiye'de bazı görevler için, siyasette bazı pozisyonlar için adım çok sık geçiyor. Aksi görüşler beyan etmeme rağmen bu tür haberler yapılıyor. Vakti zamanı gelince ne olacak kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Gelecek günler ne gösterir bilmiyorum, her şey olabilir. Türkiye'deki koşullar, gelişmeler uzun vadeli plan yapmaya fırsat vermiyor.''







ABDULKADİR AKSU



Bu ilk adım, tümden anayasayı değiştirmemiz için yol göstermiş olur



Aksu da AKP olarak önemli bir süreç başlattıklarını ifade ederek, ''Ülkemizi daha ileri bir demokrasiye kavuşturmak, geleceğimizi standardı yüksek bir demokrasiye kavuşturmak, hukuk devletinin, adaletin tam anlamıyla uygulandığı bir ülke haline getirmek için adım attık. Bu ilk adım, tümden anayasayı değiştirmemiz için yol göstermiş olur. Bu adımdan sonra ikinci adım anayasamızın değişmez 4 maddesinin dışındaki tüm maddeleri değiştirecek bir anayasa hazırlayıp tekrar milletimizin önüne gelmek'' dedi.







TANER YILDIZ



İnşallah bu akşam da çifte bayram yaşayacağız



Sadık Yakut'tan sonra aynı sandıkta oyunu kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise ''oyunu daha güzel bir Türkiye için kullandığını'' söyledi.

Yıldız, halk oylaması için bir buçuk aydan beri yaptıkları çalışmanın iyi sonuçlara vesile olmasını dilediğini kaydederek, şunları söyledi:

''Ramazanı bitirip bayram sevincini hep birlikte yaşadık. Kayserispor Fenerbahçe'yi, basketbolcularımız da Sırbistan'ı yendi. İnşallah bu akşam da çifte bayram yaşayacağız. Tüm Türkiye için yeni bir dönem başlıyor. Her alanda büyük bir yenilik başlayacak. Türkiye'yi çok iyi günler bekliyor.''







KADİR ÖZBEK



Umuyorum hukuk devleti ve memleketimiz adına hayırlı olur



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Ankara Anıttepe İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, basın mensuplarıyla tesadüfen karşılaştığını belirterek, ''Galiba Sayın Bahçeli'yi bekliyordunuz. 1988 yılından beri bu mahallede oturuyorum. Sürekli oy kullandığım yer'' dedi.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Özbek, ''Hukuk devleti ve memleketimiz adına inşallah hayırlı olur. Geçmişte yaşadığımız bir takım sıkıntılara hep beraber tanık olduk, inşallah bu son olur'' diye konuştu.







MASUM TÜRKER



Yarından itibaren Türkiye'nin birlik, beraberlik ve barış içinde yoluna devam etmesi gerek

DSP Genel Başkanı Masum Türker, Ataşehir Lisesi'ne 2049 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Türker, ''Oyların rengi ister 'evet' olsun, ister 'hayır' olsun, yarından itibaren Türkiye'nin birlik, beraberlik ve barış içinde yoluna devam etmesi gerekir'' diye konuştu.

Türkiye'nin bugün 6. referandumunu gerçekleştirdiğini ifade eden Türker, şunları kaydetti:

''Türkiye'de yarından sonra üzerine düşülmesi gereken konular 'İşsizliği nasıl ortadan kaldırmalıyız?', 'Terörü nasıl sona erdirebiliriz?' ve 'İnsanların psikolojilerini rehabilite edebilecek nasıl bir yaşam ve düzen kurmalıyız?' bunun üzerinde düşünmemiz gerekir. Unutulmaması gereken şey Türkiye'nin dünyadaki yerini daha bulmadığıdır, yeterli katma değerden pay almadığıdır. Sömürülen bir Türkiye istemiyorsak, üreten bir Türkiye istiyorsak iktidar ve muhalefet ülkenin gerçek meseleleri üzerinde devlet politikası oluşturacak bir platform içinde bir araya gelmelidir diye düşünüyorum.''







MEHMET ALİ ŞAHİN



Bugün siyaset konuşmayalım, spor konuşalım



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, oyunu Antalya'da kullandı.

Şahin, Muratpaşa ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu'nda 1322 No'lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra, gazetecilerin referandumla ilgili soruları üzerine, ''Şu anda değerlendirme yapmak yasaklara girer. Yasaklar kalktıktan sonra referandumla ilgili değerlendirme yaparız. Bugün siyaset konuşmayalım, spor konuşalım'' karşılığını verdi.



(A) Milli Basketbol Takımının dün akşam ''adeta bir mucizeyi gerçekleştirdiğini'' kaydeden Şahin, ''Millilerimiz, basketbol sporunun saniyelerin değil, saliselerin bile değerlendirildiği bir spor olduğunu herkese ispat etti'' dedi.







BİNALİ YILDIRIM



Yapılan bu tercihler ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Erzincan'da oy kullandı.

Yavuz Selim Mahallesindeki Milli Piyango Anadolu Lisesi'ne gelen ve 1138 nolu sandıkta oyunu kullanan Yıldırım, tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da halkın sandık başında tercihini yaptığını belirterek, ''Yapılan bu tercihler ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun'' dedi.





KADİR TOPBAŞ



Milli irade sandığa yansıyacak



Bakırköy Şenlikköy Murat Kölük İlköğretim Okulu'ndaki 1297 numaralı sandıkta oy kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Siyasiler konuştu, meydanlarda mitingler yaptı, ama bugün halk konuşuyor. Kararın en doğrusunu halkımız verecektir. Milli irade sandığa yansıyacaktır'' dedi.





RECEP AKDAĞ



Halkın demokratik bilincinin sandığa en mükemmel şekilde yansıyacağından eminim

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, oyunu Erzurum'da kullandı.

Akdağ, Hastaneler Caddesi üzerindeki Erzurum Lisesi'nde 1114 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, önemli bir vatandaşlık görevini kendisinin de ifa ettiğini söyledi.

Bugün ülke için, ülkenin geleceği için çok önemli bir halk oylaması yapıldığını ifade eden Akdağ, ''Demokrasi bütün kurallarıyla işliyor. Halkın demokratik bilincinin sandığa en mükemmel şekilde yansıyacağından da ben eminim. Türkiye, gerçekten demokrasiyle güçlenmiş olarak bu referandumdan çıkmış olacak. Memleket için inşallah çok güzel şeylere vesile olur'' dedi.







BÜLENT ARINÇ



Hayırlı olmasını diliyorum, bildiğimiz anlamda hayırlı olmasını diliyorum



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Adakale Mahallesi Murat Germen İlköğretim Okulu'nda 1002 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Türk halkının sandığa gittiğinde hep doğru ve isabetli karar verdiğini ifade eden Arınç, şunları söyledi:

''Eminim bugün de bizim, çocuklarımızın, hepimizin geleceği için, daha demokrat, daha özgür bir Türkiye için oylarını kullanmışlardır, kullanacaklardır. Hayırlı olmasını diliyorum, bildiğimiz anlamda hayırlı olmasını diliyorum. Yani iyi, doğru ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Kampanyada etkinlikte bulunan bütün siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına, tüm meslek kuruluşlarına, partili, partisiz tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir işi başardılar. İnanıyorum ki bundan sonraki siyasi gelişmelerde aynı güzellikte, güçte kampanyalar yürütülür. Her ne kadar istenmeyen sözler, birbirimizi kırıcı davranışlar olduysa da bugün hepsini unutmak durumundayız. Ben bütün liderleri, bütün siyasi partilerin mensuplarını, bu kampanya için var gücüyle çalışan tüm insanlarımızı tüm gönlümle kutluyorum, onları kucaklıyorum. Umuyorum ki bu akşam çıkacak netice, yorgunlukları unutturacak güzellikte olacak. İyi olsun, güzel olsun.''





BEŞİR ATALAY



Vatandaşlarımıza endişe veren kişilere yönelik çalışmalarımız valilerimiz, kaymakamlarımızın kontrolünde güvenlik güçlerimiz tarafından takip ediliyor.



Gülen-Muharrem Pakoğlu İlköğretim Okulu'nda oy kullanan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İçişleri Bakanlığının ve güvenlik kurumlarının halk oylamasıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, emniyette ve jandarmada oluşturulan merkezler aracılığıyla seçim güvenliğiyle ilgili bilgi alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Atalay, şunları söyledi:

''Genel anlamda çok huzurlu bir halk oylaması oluyor. Ülkemizin her köşesinde vatandaşımızın yoğun bir ilgisi var. Dün bazı illerimizde Van, Batman, İstanbul başta olmak üzere bazı ilçelerde halk oylamasıyla ilgili vatandaşı etkilemek isteyen ve tehdit eden yaklaşık 120 kişi gözaltına alındı. Bugün de sabahtan itibaren çeşitli illerde 18 kişi gözaltına alındı. Daha öncede açıkladık, bu konuda hiç bir müsamahamız olmayacak. Caddede sokakta, seçim binası çevrelerinde köşe başlarında vatandaşlarımıza endişe veren, kötü görüntü veren kişilere yönelik çalışmalarımız valilerimiz, kaymakamlarımızın kontrolünde güvenlik güçlerimiz tarafından takip ediliyor. Bugün bir üzücü olayımız Eruh ilçesinde oldu. Saat 08.05 sıralarında jandarma devriyemiz görevi yapan ekipten bir askerimiz mayın patlaması sonucu şehit oldu. Bunun dışında şu ana kadar önemli bir olayımız yok, her şey güzel gidiyor.''





CEMİL ÇİÇEK



Vatandaş ne karar verirse, bu doğrudur



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de Gülen Muharrem Pakoğlu İlköğretim Okulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Seçim sandıklarını dolaşıyoruz. Vatandaş olarak görevimizi yaptık. Oyumuzu kullandık. Güzel bir halk oylaması oluyor şu ana kadar. Halk oylaması ile ilgili kamuoyuna daha önce gerekli açıklamaları yaptık. Konuya ilgi duyan herkes ne söylemesi gerekiyorsa söyledi. Doğru söyledi, yanlış söyledi ama neticede son sözü vatandaşımız söyleyecek. Demokrasinin özü de budur. Parti olarak da şahsen de son sözü vatandaşın söylemesinden yanayız. Vatandaş ne söylerse ne karar verirse bu doğrudur, bizim kabulümüz budur. Eğer bunu içselleştirebilirsek Türkiye bir daha yaşadığı sıkıntıları yaşamaz. Arzumuz temennimiz budur. Bu halk oylamasının başarılı geçmesini, milletimiz lehine sonuçlar vermesini temenni ediyoruz.''





FARUK ÇELİK



Yarın, propaganda döneminde anlatıldığı gibi ne bir şey yıkılacak, ne de kötü bir şey olacak

Devlet Bakanı Faruk Çelik, Bursa Yıldırım İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.

''Yarın, propaganda döneminde anlatıldığı gibi ne bir şey yıkılacak, ne de kötü bir şey olacak. Her şey daha güzel olacak. Herkes geleceğe daha ümitli bir şekilde bakacak" diyen Çelik, görüşlerini şu sözlerle açıkladı:

"Değişen Türkiye'nin ve milletimizin geleceğe dönük yüzünün net bir şekilde ortaya çıkacağı bir sürece girmiş olacağız. Bundan en ufak bir endişemiz, tereddütümüz yok. Yapılması gereken daha çok şey olduğu için olayı abartmaya da gerek yok. Geçilmesi gereken bir süreçti. 26 madde, birinci adımdır. Türkiye, bu adımı sağlıklı bir şekilde geçtikten sonra 12 Eylülden itibaren atması gereken diğer adımları kamuoyunun tüm kesimleriyle paylaşıp, yeni yeni adımlar atmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'nin bu adımlara çok ciddi ihtiyacı var.''

Çelik, ''Bu seçimin ardından ülkede tansiyon düşer mi?'' sorusu üzerine ise referandumun ardından tansiyonun 12 Eylül öncesine göre mutlaka düşeceğini söyledi.

Herkesin şapkasını önüne koyup, biraz daha sağlıklı düşünmek zorunda kalacağını ifade eden Çelik, plansız, programsız şekilde siyasette var olmanın mümkün olamayacağını dile getirdi.







İLKER BAŞBUĞ



Türkiye için hayırlı olsun



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile Ankara Valisi Alaaddin Yüksel Çankaya İlköğretim Okulunda oy kullandı.

Referandum sonuçlarının Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Başbuğ, katılım oranının yüksek olmasını temenni etti. Başbuğ, halk oylaması sonucunun Türkiye için hayırlı olmasını diledi.





VEYSEL EROĞLU



Güzel maddeler var. Milletimize bunu izah ettik



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, referandumdaki oyunu memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kullandı.

Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlköğretim Okulu'na gelen Eroğlu, oyunu 1019 nolu sandığa attıktan sonra gazetecilere, bugünün gerçekten demokrasi adına çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Halk oylamasının Türkiye için güzelliklere ve aydınlık geleceğine vesile olması temennisinde bulunan Eroğlu, ''Biraz önce gördük. Yürümekte zorluk çeken bir hanım efendi dahi oy kullanmak için geldi ve tercihini kullandı. Bu demokrasi adına ve Türkiye adına gerçekten çok önemli bir durum. Bu demokrasinin artık çok köklü bir şekilde yerleştiğinin açık bir göstergesidir. Yaşlı hanımefendi 'Ben yürüyemiyorum, evde durayım, niye gideyim?' diye düşünmedi. Koltuk değnekleriyle gelerek tercihini yaptı'' dedi.

Bu anayasa paketinin hazırlanması için mecliste uzun süre geceler boyunca, sabahın 4'üne 5'ine kadar çalışma yapıldığını hatırlatan Eroğlu, şunları söyledi:

''Güzel maddeler var. Milletimize bunu izah ettik. Tabi buradan sandıktan çıkacak olan karar demokrasi adına herkesin kabul edeceği bir karar olacaktır. Ben tekrar bütün milletimize gösterdiği bu alakadan, demokrasi adına yaptığı bu güzel faaliyetten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bu neticenin Türkiye'miz için güzelliklere vesile olmasını, uğurlu kademli olmasını ve demokrasimizin daha da kökleşmesine vesile olmasını gönülden temenni ediyorum.''







EGEMEN BAĞIŞ



Bugüne kadar söylenecek her şeyi söyledik, artık söz milletin



Sarıyer İstinye Özel Ufuk İlköğretim Okulu'na gelerek, oyunu 1456 numaralı sandıkta kullanan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bugüne kadar söylenecek her şeyi söyledik, artık söz milletin'' dedi.









NİHAT ERGÜN



13 Eylül sabahı güzel bir Türkiye olacak



Kocaeli Çınarlı Mahallesi'ndeki Çınarlı İlköğretim Okuluna gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 1044 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ergün, Türkiye genelinde halk oylamasına yüzde 70-80 oranında katılım beklediğini belirterek, ''13 Eylül sabahı güzel bir Türkiye olacak'' dedi.









SUAT KILIÇ



Yeni Anayasa bir zaruret haline geldi



AKP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Suat Kılıç, oyunu 19 Mayıs ilçesindeki Halide Edip Adıvar İlköğretim Okulu'nda bulunan 1016 nolu sandıkta kullandı.Kılıç, 12 Eylül 1980 darbesinin 30. yıldönümünde darbecilerin yaptığı Anayasa'yı değiştirmek için sandık başına gittiklerini söyledi.

''Karar Türk Milletinin vereceği karardır'' diyen Kılıç, şöyle devam etti:

''Darbenin yapıldığı Türkiye, toplam nüfusu 50 milyon olan bir Türkiye idi. Bugünün Türkiye'si seçmen sayısı 50 milyon olan, nüfusu 73 milyona ulaşan bir Türkiye'dir. Dolayısıyla bu geçen 30 sene zarfında Türkiye, sadece nüfus bakımından bile yarısı kadar büyümüş bir ülkedir. O nedenle 12 Eylül Anayasası artık bu ülkeye, bu topluma dar geliyor. Yeni Anayasa bir zaruret haline gelmiştir. Kaderin çok ilginç tecellisidir ki darbe anayasasını değiştirmek için sandık başına gittiğimiz tarih, 12 Eylül darbesinin yıldönümü olan 12 Eylül tarihidir ve 30. yıldönümünde bugün milletimizle birlikte sandık başındayız. Türk Milletinin vereceği karar her ne olursa başımızın üstünde yeri vardır."









SÜLEYMAN DEMİREL



Türkiye için hayırlı olsun



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, oyunu Çankaya'daki Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu'nda kullandı.

Yarın her şeyin belli olacağını ifade eden Demirel, ''Saç kesilir öne düşer, herkes saçın rengini görür, denir. Türkiye için hayırlı olsun'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, ''1987'de çok önemli bir referandum vardı. Sizin siyaset yolunuz açılmıştı. O gün 'evet' cephesindeydiniz. Bugün farklı bir cephede yer alıyorsunuz'' sözleri üzerine Demirel, ''Nereden biliyorsunuz. Yarın daha çok konuşuruz. Bugün artık konuşmayalım'' dedi.



