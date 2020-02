Siyasiler oylarını kullandı

3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için Türkiye sandık başına gidiyor. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Erdoğan, "Şu an itibarıyla 150'yi aşkın seçmenin oy kullandığını öğrendik. Türkiye genelinden aldığım bilgiler katılımın yüksek olduğunu söylüyor. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokrasinin olgunluğun ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Fakat bu seçimin bir başka özelliği var. Bu seçimle beraber Türkiye adeta demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz, ilk defa tabii ki bizlere nasip oluyor. Artık Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, ülke genelinde 'şu an için ciddi bir sıkıntı' olmadığını söyledi. Erdoğan ayrıca seçimin bir kısmını İstanbul'da bir kısmını da Ankara'da takip edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı Saffet Çebi Ortaokulu'nun önünde bekleyen destekçileri, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganı atarak, tekbir getirdi.

CHP adayı Muharrem İnce

CHP'nin cumhrubaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Yalova'da Saffet Çam İlkokulu'nda kullandı. İnce, eşi, oğlu ve geliniyle birlikte oy kullandı. 1118 nolu sandıkta oyunu kullanan İnce, "Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. En iyisi neyse o olsun. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım" dedi.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

HDP'nin 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Kişisel sosyal medya hesabından oy verdiğini duyuran Demirtaş, "Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum" dedi.

Öte yandan Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da saat 08.15'de oyunu ilk kullanan vatandaşlardan oldu. Başak Demirtaş, "Bugün çok erkenden gelip oyumu kullandım. Çünkü bu gün çok güzel bir olacak inanıyorum. Çok heycanlıyım. Yıllardır yaşadığımız haksızlığa ve hukuksuzluğa son vermek bugün itibari ile artık bizim elimizde" sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, Hep birlikte sandığa gidiyoruz oylarımız kullanıyoruz. Genel Merkez'de arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız var. Türkiye'nin genelinde bir sorunla karşılaşmadık ama bazı illerden şikayetler geliyor. Buradan kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi parti değil devleti memurusunuz. Bu konuda şikayetler var. O yüzden bütün kamu görevlilerine dikkat çekmek benim görevimdir. Seçim üzerine düşürülecek her gölge demokrasiye darbedir. Lütfen herkes görevini yapsın" açıklamasında bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu saat 10.30'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener, "Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum" dedi.

Meral Akşener oy kullandıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada "Çok farklı seçime gittik, gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşkanını hem milletvekili seçiyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Demokrasilerde herşey tartışılabilir ama bir tek hür idaredeyle seçmenin verdiği yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. En önemli kelimede hür iradedir. Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Adayı Sezai Temelli, oyunu seçim bölgesi olan Van'da Cumhuriyet Lisesi’nde kurulan 1068 nolu sandıkta kullandı.

Temelli, "Türkiye'nin her yerinde sandıklara sahip çıkıyoruz. Bugün güzel bir gün, umut dolu bir gün. Bu umudu umuyorum ki bugünden yarına taşıyacağız. Şu an sandık güvenliği ile ilgili bize gelen aksi bir durum yok. Türkiye her şeye rağmen demokratik bir seçim gerçekleştirecektir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu kullandı. Buldan "Selahattin Demirtaş’ın 7 Haziran ve 1 Kasımda oy kullandığı sandıkta oyumuzu umutla kullandık.Demirtaş'ın sandığı da, zaferi de bize emanet..." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı.

Karamollaoğlu, "İnşallah huzurlu bir seçim geçiririz. sonuç ne olursa olsun inşallah memleket için hayırlı olur. Seçimler çok önemli çünkü, 5 yıl boyunca memleketin menfaatine hizmet edecek cumhrubaşkanı ve milletvekilleri seçilecek. Suruç'taki olaylar üzücü. YSK olaya müdahil oldu. İnşallah tekerrür etmez" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı. Bahçeli "Milletimize hayırlı olsun. Sağlıklı bir seçimle Türkiye yeni bir döneme girecektir. Siyasi parti adaylarına başarılar diliyorum." dedi.

Başbakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nda 2354 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, "Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Biliyorsunuz bu seçimlerde hem cumhurbaşkanını hem de milletvekilerimizi sçeiyoruz. Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere yeni umutlara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek."

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek

Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek eşi ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek ile birlikte oyunu kullandı

Perinçek, eşi ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek ile birlikte Beşiktaş Nedim Şair Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrasında açıklama yapan Perinçek, "Yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde bir iki yıl içinde çok büyük değişimler geçirecektir. Türkiye yeniden Atatürk Türkiye'si olacak." dedi. Perinçek, seçim sonuçlarını İstanbul İl Başkanlığı'nda izleyeceğini söyledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman

TBMM Başkanı İsmail Kahraman oyunu kullandı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşar Gölcü İlkokulundaki 2072 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ünal burada, "Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, oyunu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kullandı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, "Milletin verdiği mesaj, karar her ne ise bizim şimdiden başımızın tacıdır" dedi.



Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oyunu, memleketi ve seçim bölgesi Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yeşilyurt İlkokulu'nda kurulan 1079 numaralı sandıkta kullandı. Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bozdağ, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.



Bozdağ, "Bugün seçim sonuçları itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girecektir. Yeni sisteme göre Türk halkı ilk cumhurbaşkanını, ilk parlamento üyelerini seçecektir. Cumhurbaşkanı parlamento üyeleri seçimi sonucu, Türkiye artık yeni bir döneme kapı aralayacaktır. Ben yeni dönemin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Yozgat'ta ve Türkiye'nin dört bir yanında da seçimin demokratik bir olgunluk içinde geçtiğini söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:



"İnşallah seçim, bu demokratik olgunluk içinde tamamlanacaktır. Çünkü daha önceki seçimleri de Türk halkı büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçirdi, seçimin rekabeti bitti. Artık siyasetçiler sustu, bugün sandıkta Türk halkı konuşuyor. Halkın söylediği mesajı akşam hepimiz beraber sandıklar açılınca göreceğiz. Milletin verdiği mesaj, karar her ne ise bizim şimdiden başımızın tacıdır. Ülkemiz, milletimizin verdiği karar doğrultusunda yeni dönemi karşılayacak ve yeni dönemi beraber, milletin kararı istikametinde devam ettireceğiz inşallah. Seçimlerimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oyunu kullanacağı, Türkler bölgesindeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na, eşi Hülya Çavuşoğlu ile geldi. Çavuşoğlu, 2369 sayılı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Oyunu kullandığını, vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimidir. Ülkemiz için, milletimiz, devletimiz için hayırlı uğurlu olur ve daha fazla istikrara, daha fazla büyümeye kalkınmaya vesile olur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Döenm Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Soylu, saat 09.20'de oyunu kullanacağı Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na geldi.

Soylu, "İnanıyorum ki hem ülkemiz için hem milletimiz için hem de yarınlarımız için milletimiz, her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Milletimizin bu vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oyunu memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kullandı.

Oy kullandığı okuldan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eroğlu, "Vatanımız, milletimiz ve dünya için hayırlı olsun. Çünkü Türkiye'deki seçimler her zaman söyledik, tarihimizdeki en önemli seçim. Ama ben milletimize güveniyorum. Hakikaten bizim milletimiz feraset sahibi. Gurur duyduğumuz bir millet. İnşallah gereğini yapacaktır. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu zaten söyledik. Zaten bütün dünya tarafından takip ediliyor. Çünkü Türkiye büyük bir ülke ve bölgesel bir güç. İnşallah bu seçimlerle birlikte Türkiye çok daha ileri gidecektir. Türkiye'nin önü açık bana göre. Zaten seçim çalışmalarında da gördük. Vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da ve özellikle Suruç'taki usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak "Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi... Değişik düşüncede insanlar var ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayıp gidip oylarımızı veriyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve eşi Nigar Işık, oylarını Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Bahçecik Damlar İlkokulu 1043 nolu sandıkta kullandı. Fikri Işık seçimlerin demokrasi, ülke ve millet için hayırlı olması dileklerinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye demokratik olgunluğa ulaşmış bir ülke. Seçimlerden önce hangi tartışma olursa olsun, adaylar alanlarda hangi dili, hangi ifadeleri kullanırsa kullansınlar, oy verme günü Türkiye de büyük bir sükunet hakim olur. Çok nadir münferit olaylar dışında Türkiye'nin sandık huzurunu bana göre pek çok dünyadaki demokrasiyi kıskandıracak olgunluktadır. Bu aslında Türkiye'nin demokratik olgunluğunun da en önemli göstergesidir. Oyumuzu kullandık. İnsanlar sandıklara gelip oyunlarını kullanıyorlar. Bugün de inanıyorum ki; büyük bir huzur içerisinde sükunet içerisinde ve büyük bir kardeşlik içersinde herkes gelecek ve oyunu kullanacak, demokratik tercihini yapacak ve bu tercih sonucunda Türkiye'de önümüzdeki 5 yıl hizmet edecek hem Cumhurbaşkanı ve TBMM seçilmiş olacak."



Siyasetçilerin yaptığı yanlışların halk tarafından sandıklarda düzeltildiğine defalarca şahit olduğunu söyleyen Fikri Işık, şöyle konuştu:

"Ben Türkiye'de bugüne kadar halkın hiç yanlış yapmadığı inancındayım. Siyasetçilerin yaptığı yanlışın halk tarafından sandıklarda düzeltildiğine defalarca şahit olduk. Doğru yapan siyasetçinin sandıkta desteklendiğini ve ülkenin bu sayede demokratik yolda emin adımlarla yürüdüğüne inanan insanlardanım. Bu seçimde de halkımız en doğru kararı verecek. Seçime katılımın en iyi olmasını bekliyorum. Bütün halkımızın mutlaka ama mutlaka gelip oyunu kullanması, inandığı kişiye, partiye oyu vererek Türkiye'nin geleceğine katkı sunmasını istiyorum. Sonucun şimdiden şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

CHP milletvekili Tuncay Özkan

CHP basından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan oyunu kullandı. Özkan, "Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir diyerek İzmir Atatürk Lisesi'nde oyumuzu kullandık. Vatana ve ulusumuza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda oy kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir süredir tedavi gördüğü TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda, 4497 numaralı sandıkta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği seçiminde oyunu memleketi Rize'de kullandı.



Memleketi Rize’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, saat 10.00 sıralarında geldiği Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda, sandıkların kurulduğu sınıfları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Oy vereceği sandığın bulunduğu sınıfa giden Yazıcı, 1134 numaralı sandıkta oyunu kulandı. Oy verme işleminin ardından konuşan Yazıcı, tüm dünyanın gözünün bu seçimde olduğunu söyledi. Yazıcı, "Siyasi tarihimizin en önemli seçimini bugün gerçekleştiriyoruz. 2 seçim bir arada yapılıyor. Yeni bir hükümet sistemi yarından itibaren yürürlüğe girecek. Dünya ve Türkiye bu seçimi izliyor. İlk defa ittifak uygulamasını yasal bir düzenlemeye uygun pratiğini gerçekleştiriyoruz. Herkesin gözü bu seçimde. Herkes bizi izliyor. Sonuçların memleketimiz, ülkemiz, gelecek nesiller için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Ülke ve vatan hepimizin" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, oy kullanmak üzere Ankara Keçiören'in Etlik Mahallesi'nde bulunan Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'ne eşi Şükriye Destici ve kızı Özgül Hilal ile geldi. Nüfus cüzdanının kontrol edilmesinin ardından 3203 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, sandık görevlileri ve seçmenlerle bir süre sohbet etti. Destici, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk ve İslam coğrafyası, seçime katılan siyasi partiler, adaylar ve millet için hayırlı olması dilediğinde bulundu.

Destici, özetle şunları söyledi:

"Bu seçimlerde de güvenin, birliğin, kardeşliğin, terörle mücadelenin, güçlü ve istikrarlı meclisi, güçlü ve istikrarlı hükümeti hedefleyen bizlerin galip geleceğine yürekten inanıyorum. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Milletimizin idraki, irfanı çok yüksektir. Milletimiz macera aramayacaktır. Milletimizin, Türkiye'yi güvene, huzura, istikrara kavuşturacak, ülkemizi daha güçlü, huzurlu, refah payı yüksek bir konuma taşıyacak yeni sisteme 'Evet' diyeceğine inanıyorum."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu İstanbul'da kullandı. Gül, “Hayırlı olsun memleketimiz için, milletimiz için, inşallah iyi olur” dedi.

11’inci Cumhurbaşkanı Gül, saat 12.30 sıralarında oy kullanacağı Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu’na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Sandık başına varmadan önce vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gül, daha sonra oy kullanacağı sınıfa geçerek 1134 numaralı sandıktaki görevlilerle selamlaştı. Görevlilere katılımın düşük olduğunu söyleyen Gül’e, görevliler sabah saatlerinde daha yoğun olduğunu ifade ettiler.

Kısa diyaloğun ardından oy pusulalarını alarak ayrı kabinlere giren Gül çifti, 1134 nolu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Eski Cumhurbaşkanı Gül, oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa atarken basın mensuplarına poz verdi.

Oy verme işleminin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, “Demokrasinin güzel anlardan birisini yaşıyoruz hep beraber. Bütün vatandaşlar olarak herkes oyunu kullanıyor çoğulculuk içerisinde. Milletin iradesi ortaya çıkacak. Neticede milletin kararı herkesin başının üstünde olacaktır. Hayırlı olsun memleketimiz için, milletimiz için. İnşallah iyi olur” dedi.