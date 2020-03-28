Siyasiler, Koronavirüs'e karşı maaşlarını bağışlamaya başladı

Siyasetçiler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için maaşlarını bağışlamaya başladı.

İlk olarak Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir aylık milletvekili maaşını Koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

Daha sonra ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den İHH'nin bağış kampanyasına destek geldi. Öte yandan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt de ekonomik sıkıntı yaşayanlar için 1 aylık maaşını bağışlamaya hazır olduğunu söyledi.

Daha sonra ise Adalet Bakanı Gül, "Bu dayanışma ve paylaşma projesine, ben de maaşımı bağışlayarak katkı sunuyorum. Sen ben yok, biz varız. Biz, birlikte Türkiye’yiz" dedi.

Afyonkarahisar Milletvekili Uysal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, büyük travmalar, yıkımlar sonrasında ortaya çıkan kuşatıcı ve kapsayıcı iklimi, hem karşı karşıya kalınan krizi yönetmek hem de birikmiş problemleri çözebilmek için bir "yaratıcı yıkım" dinamiğine dönüştürmesi gerektiğini belirterek kampanyaya önayak oldu.

Uysal şunları söyledi:

"Türkiye, büyük travmalar, yıkımlar sonrası ortaya çıkan kuşatıcı ve kapsayıcı iklimi hem karşı karşıya olduğumuz krizi yönetmek hem de birikmiş problemleri çözebilmek için bir ‘Yaratıcı Yıkım’ dinamiğine dönüştürmeli!Böyle bir süreçte, Siyasetin aldığı kararların toplumsal karşılığının yüksek olması için özellikle siyasi liderler ve yüksek devlet yöneticilerinin kendi yapmadığı hiçbir tedbir ve fedakârlığı vatandaşlarımızdan istememeleri gerekir.



Bu anlayış içerisinde ister TBMM uhdesinde ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemisi ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum."

MHP'li Enginyurt: 1 aylık maaşımı bağışlamaya hazırım

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evine kapanan, geçim sıkıntısı çeken, kirasını ödeme sorunu yaşayanlara devletin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Enginyurt, bu kapsamda 1 aylık maaşını bağışlamaya hazır olduğunu belirtti.

İHH'den kampanya

İşsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon TL nakdi yardım ve 100 bin aileye kumanya paketiyle çalışmalarını başlattıklarını açıklayan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade etmişti.

Yıldırım, 10 bin adet hijyenik koli dağıtmaya başladıklarını açıklayarak, STK’lara çağrıda bulunmuştu.