Siyasiler, İlker Başbuğ'un tutuklanmasına ne dedi?

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Cumhurbaşkanı Gül: Herkes eşit, soğukkanlı olunmalı





Atalay: Başbuğ'u biz atadık, tutuklanması önemli bir olay

Davutoğlu: Peşin yargılarda bulunmak doğru değil



Bakan Çelik: Bu olay basit bir olay değil

İşte Başbuğ'un tutuklanması konusunda siyasilerin yorumları:Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili olarak, ''Hukuk düzeni içinde bir yargılama sürecine şahit oluyoruz. Herkesin hukuk sistemi içinde sorumluluğu vardır. Dolayısıyla herkes hukuk karşısında eşittir'' dedi.Türkiye'de anayasa, kanunlar ve bir hukuk düzeni olduğunu ifade eden Gül, ''Bu hukuk düzeni içinde bir yargılama sürecine şahit oluyoruz. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü bağımsız yargının devam ettirdiği bir yargılama süreci vardır'' dedi.İlk kez bir Genelkurmay başkanının tutuklandığının belirtilmesi üzerine de Gül, ''Kimse mahkeme kararı ortaya çıkmadan suçlu ilan edilemez. Bunun önce herkes tarafından bilinmesini isteriz. Sonra da tabii ki herkesin yargı karşısında, hukuk sistemi içerisinde sorumluğu vardır. Dolayısıyla herkes hukuk karşısında eşittir. O bakımdan gayet soğukkanlılıkla takip etmek gerekir'' diye konuştu.Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Eski Genelkurmay başkanı emekli Org. İlker Başbuğ’un tutuklanmasıyla ilgili CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı.Atalay şunları söyledi:Önemli bir olay. Yargıdaki gelişmeleri görmek durumundayız. Adaletin adaletli ve çabuk olması gerekir. İlker Başbuğ’u biz atadık. Doğrudur. Ama yürüyen soruşturma çok teknik bir konuda. Ben de ayrıntıyı bilmiyorum. Dosyada neler var bilmek mümkün değil. Değerli bir çalışma arkadaşımız onda şüphe yok. Biz atadık, bizim iktidarımız döneminde atandı ve uzun yıllar beraber çalıştık. Gerek terörle mücadele olsun gerek MGK’da beraber çalıştık. Onda şüphe yok.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili, hukuki süreçler devam ederken peşinen yargılarda bulunmanın doğru olmadığını belirterek, önemli olanın hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanması ve gereksiz spekülasyonların önüne geçilmesi olduğunu söyledi.Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olduğunu söyledi.Davutoğlu, şöyle devam etti:"Hukuki süreçlerde, bu süreç devam ederken peşinen yargılarda bulunmak doğru değil. Önemli olan bu hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanması ve gereksiz spekülasyonların önüne geçilmesidir. Ümit ederiz, bu hukuki süreç en kısa sürede tamamlanır ve hukuk devleti önünde bütün vatandaşlar zaten eşit konumdadır. Bu çerçevede ben hukuki sürecin bir an önce tamamlanmasının büyük önem taşıdığı kanaatindeyim."Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili, ''1960'dan sonra ilk kez bir Genelkurmay Başkanı tutuklanmış bulunuyor ama bu süreç içerisinde başbakanlar, cumhurbaşkanları, bakanların da yargılandığını biliyoruz. Bir tarafta bir iddia makamı var, diğer tarafta da savunmasını yapacak taraf var. Bu süreç içerisinde olup bitenleri göreceğiz. Bu çerçevede kamuoyu iddiaları, savunmaları görünce daha sağlıklı bilgilenme durumumuz olacak. Şu anda Türkiye Cumhuriyetinde son 50 yıl açısından söylüyorum ilk kez böyle bir olayın meydana gelmesi önemli ama iddialar ve savunmalar çerçevesinde bu olayı değerlendirmek doğru olur. Çünkü, içerikten, bilgiden yoksunuz.''Başbuğ'un ''Ben terörle mücadele ettim'' sözlerini söylediğinin belirtilmesi üzerine Çelik, ''TSK'nın terörle mücadele ettiğine hiç kuşku yok. Böyle bir toptancı yaklaşım çok yanlış olur. TSK terörle mücadele etti, etmeye devam ediyor ve edecek. Bu şahsa dönük, kişisel olayı silahlı kuvvetlere dönük olarak değerlendirmek doğru olmaz. Burada iddia edilenler ve savunmanın ortaya koyduğu tezler çok önem arz edecek. Öyle tahmin ediyorum, dosyalar ortaya çıkınca daha sağlıklı değerlendirme yapma imkanımız olabilir'' diye konuştu.Çelik, İlker Başbuğ'un ''Görevimdeyken olsaydı keşke'' dediğinin de aktarılması üzerine, ''Bu olay basit bir olay değil. Türkiye'de bu noktalarda görev yapmış insanın değerlendirmeleri bu çerçevedeki değerlendirmelerdir, saygı duymak gerekiyor. Bulunulan makam önemli bir makam. Duygusal boyutu da hizmet boyutu da vardır. Hangi şartlar içerisinde sayın eski genelkurmay başkanımızın bu değerlendirmeyi yaptığını dikkate almak gerekiyor'' açıklamasında bulundu.

Bakan Çelik, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması tartışmalarına ilişkin soruya ''Bunları göreceğiz'' karşılığını verdi.



Başbuğ'un tutuksuz yargılanabileceğine ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine Çelik, Türkiye'de bunların tartışıldığını, Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar olduğunu, ilgili bakanların bu konuyu gelecek süreçte netliğe kavuşturacağını bildirdi.





Kılıçdaroğlu: Siyasi otoritenin kararı onaylandı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Başbuğ'un tutuklanması konusunda ''Özel yetkili mahkemelerin adalet dağıtan birer mahkeme olmadığını, bunların siyasi otoritenin aldığı kararları onaylayan mahkeme olduğunu daha önce ifade etmiştim. Aynı düşüncemi sürdürüyorum'' dedi.





BDP Genel Başkanı Demirtaş: Sıradan bir olay değil



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasına sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden yorum yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Eğer İlker Başbuğ tutuklanırsa, birkaç gün içinde büyük kapsamlı bir KCK operasyonu ile yine BDP'liler tutuklanacak demektir. Umarım yanılırım" dedi. Bu yorumun üzerine 'Başbuğ'un tutuklanması ile KCK operasyonları arasındaki ilişkiyi biraz açar mısınız?' şeklindeki soruya da yanıt veren Demirtaş, "Orduya dönük tutuklamalarda tepkiyi azaltmak için hemen arkasından BDP'lileri tutukluyorlar, geçmiş tarihlere bakabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Anavatan Partisi: Özel yetkili mahkemece tutuklanması Anayasa'ya aykırı



Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ‘terör örgütü kurmak’ iddiası ile tutuklanması konusunda “İddialar yüzde yüz doğru da olsa özel yetkili mahkeme ‘görevi ile ilgili’ suçlanan İlker Başbuğ’u sorgulayıp tutuklayamaz. Bu hukuk skandalıdır. Ancak Yüce Divan’da yargılanabilir. Ne diyor Anayasa’nın 148. maddesi; ‘Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar. Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar.” diye konuştu.





